أشار موقع “غلوبال تايمز” الصيني اليوم الثلاثاء، إلى أن مواطناً صينياً من مقاطعة يونان، توفي بعد إصابته بفيروس “هانتا”.
وأثارت وفاة المواطن الصيني مخاوف من انتشار وباء جديد خصوصاً مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 300 ألف شخص ووفاة أكثر من 15 ألف آخرين في العالم.
وأفاد موقع “غلوبال تايمز” بأن الرجل توفي أثناء وجوده في حافلة للنقل العام، ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وعددهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “كورونا”… وفاة رجل في الصين بفيروس “هانتا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.