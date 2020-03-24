بعد 5 سنوات.. بنزيمة يرفض العفو عن فالبوينا

العين الرياضية - محمود حمديالثلاثاء 2020/3/24 03:45 م بتوقيت أبوظبي
بنزيمة وفالبوينا
يرفض الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، العفو عن مواطنه ماتيو فالبوينا، لاعب أولمبياكوس اليوناني، رغم مرور 5 سنوات على الأزمة التي وقعت بينهما، وتسببت في إبعادهما عن صفوف منتخب "الديوك" حتى الآن.
بنزيمة تعرض للاستبعاد من المنتخب الفرنسي بقرار من الاتحاد المحلي لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول 2015، بسبب اتهامه بالتورط في ابتزاز فالبوينا.
ووفقا لموقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن بنزيمة أظهر عدم صفحه عن فالبوينا رغم مرور 5 سنوات، وذلك من خلال رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام".
وذكر الموقع أن بنزيمة تعرض للسؤال عن فالبوينا من أحد متابعيه على حسابه، ليرد قائلا: "فالبوينا؟ إنه في قاع البحر، لا أعرف أين هو".
ونقل الموقع ذاته تصريح فالبوينا عن بنزيمة، والذي قال فيه: "اليوم، إذا جاء ليصافحني فإنني سأصافحه وأنا أنظر إليه في عينه، لكن لن أكون أنا من سيبدأ بالمصافحة أولا".
مهاجم ريال مدريد رفع قضية لدى محكمة النقض الفرنسية لتبرئته من تهمة ابتزاز فالبوينا، على أمل العودة للمنتخب الفرنسي، ومن المُتوقع أن يتم إصدار الحكم النهائي خلال العام الحالي.
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