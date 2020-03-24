التباعد الاجتماعي عند التسوق إجراء فعال للوقاية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل دولة الإمارات على اتخاذ تدابير احترازية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في دول العالم.

ومن ضمن القرارات الوقائية؛ جاء تعميم هيئة الزراعة والسلامة الغذائية لكل المنشآت الغذائية؛ بضرورة منع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء، مع مراعاة ترك مسافة بين كل متسوق وآخر بما لا يزيد على 1.5 متر.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من تفشي الوباء، وتعزيز استخدام التطبيقات الذكية التي اعتمدتها دولة الإمارات خلال مسيرة التحول الرقمي.

وفي هذا التقرير تكشف "العين الإخبارية" الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنها قرار "التباعد الاجتماعي" و"المسافة الآمنة"، بهدف تحقيق التضامن الاجتماعي، ومواجهة الفيروس.