القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل دولة الإمارات على اتخاذ تدابير احترازية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في دول العالم.
ومن ضمن القرارات الوقائية؛ جاء تعميم هيئة الزراعة والسلامة الغذائية لكل المنشآت الغذائية؛ بضرورة منع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء، مع مراعاة ترك مسافة بين كل متسوق وآخر بما لا يزيد على 1.5 متر.
وتأتي هذه الإجراءات للحد من تفشي الوباء، وتعزيز استخدام التطبيقات الذكية التي اعتمدتها دولة الإمارات خلال مسيرة التحول الرقمي.
وفي هذا التقرير تكشف "العين الإخبارية" الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنها قرار "التباعد الاجتماعي" و"المسافة الآمنة"، بهدف تحقيق التضامن الاجتماعي، ومواجهة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر التباعد الاجتماعي عند التسوق إجراء فعال للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.