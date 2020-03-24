الحجر المنزلي واجب.. وإهماله جريمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إهمال الحجر المنزلي وعدم التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي يتسببان في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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شواهد كثيرة تؤكد ذلك، أبرزها قصة المريضة 31 في كوريا الجنوبية، والتي تسببت في قفزة بعدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلادها، ونقلت العدوى لأكثر من 8 آلاف شخص.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن أحد الحالات الجديدة المكتشف إصابتها بفيروس كورونا، حالة عائدة من خارج الدولة لم تلتزم بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي، وتسببت في نقل العدوى إلى 17 من المخالطين من الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.
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