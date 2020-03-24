بوريس جونسون يُفاجئ طفلة بريطانية بعد أن أفسد "كورونا" فرحة عيد ميلادها

تعيش حالة شديدة من القلق والخوف مثلها مثل مختلف الدول العالم، فيظل تحذيرات الحكومة من احتمالية مواجهتها نفس مصير إيطاليا، إنها المملكة المتحدة - بريطانيا - التي ضربها الخوف والذعر بفعل فيروس كورونا المستجد، بعدما أكدت الحكومة أن 1.5 مليون شخص يعيشون فى البلاد ويعتبرون الأكثر ضعفا حيال فيروس (كورونا) المستجد، ومع حالة الفزع التى يعيشها البريطانيون فقد اضطروا لإلغاء كثير من ارتباطاتهم ولقاءاتهم الاجتماعية كونه أحد أهم الإجراءات الوقاية لتجنب الإصابة بالمرض.

وفى هذا الصدد، ألغت فتاة بريطانية صغيرة تبلغ من العمر 7 سنوات، عيد ميلادها، لكنها كانت متأثرة بشدة بسبب هذا القرر، فقررت مخاطبة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الذى فاجئها بدوره بخطاب موقع منه، ردًا على رسالة وجهتها له لتخبره من خلالها بإلغاء حفل عيد ميلادها بسبب تفشى فيروس "كورونا".

وكتبت الفتاة رسالة إلى جونسون، قالت فيها: "أريد أن أخبرك أن عيد ميلادى اليوم، لكننى أبقى فى المنزل لأنك طلبت منا ذلك"، وأضافت: "أعتقد أن أمى وأبى ربما يضطران إلى إلغاء حفلة عيد ميلادى، لكننى لا أمانع، لأننى أريد أن يكون الجميع بخير"، وتابعت: "من فضلك استمر فى العمل لإبقائنا جميعًا بخير.. هل تتذكر أن تغسل يديك؟".

بدوره، رد بوريس جونسون، على الرسالة، عبر "تويتر"، بملاحظة مكتوبة بخط يده، قائلا: "عيد ميلاد سعيد.. أنا سعيد لسماع أنك تمكثين فى المنزل، على الرغم من أنه يؤسفنى ما سمعته بشأن حفلتك"، وأضاف: "علينا جميعًا القيام بواجبنا لحماية الصحة الوطنية وإنقاذ الأرواح، وهذا بالضبط ما تفعلينه، أحسنت! أنت تمثلين قدوة رائعة".

وتابع: "نعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الشعب، وإذا عملنا معًا يمكننا التخلص من فيروس كورونا.. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك بالتأكيد إقامة حفلة مع أصدقائك"، وأضاف جونسون: "ردًا على سؤالك.. أنا أغسل يدى بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، الوقت الذى يستغرقه غناء عيد ميلاد سعيد مرتين".

ويشار إلى أن وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك، كان قد قال، الأحد، إن بلاده ستطلب من مليون ونصف من مواطنيها الأكثر عرضة للخطر أن عليهم البقاء فى المنزل طوال الأسابيع الاثنى عشر المقبلة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وأضاف جنريك، فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء بوريس جونسون "علينا اليوم اتخاذ إجراءات أخرى وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر لإنقاذ حياتهم"، وأضاف "ستتصل (هيئة الصحة الوطنية) بهؤلاء الناس خلال الأيام المقبلة وستحثهم على البقاء فى منازلهم لمدة 12 أسبوعا على الأقل".

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