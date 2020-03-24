9 فوائد للزبيب المجفف منها يقوى المناعة ويعالج نحافة الأطفال

يتناول العديد من الأشخاص الزبيب بشكل مستمر، وذلك عند وضعه فى الحلويات ، أو الأطعمة، ولكنهم لا يعلمون أن الزبيب المجفف به العديد من الفوائد.

أوضح الدكتور أحمد أبو النصر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أهم الفوائد التى يحتوى عليها الزبيب المجفف

- يحتوى على ألياف بكميات كبيرة وهو مثالى للإمساك .

- يحتوي على مخزون فعال جدا من الحديد يعالج للإنيميا، ويفضل تناولة مع الليمون أو الجوافة .

- يحتوي الزبيب على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ويعالج النحافة عند الأطفال.

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- مضاد حيوى طبيعى ومشروب طاقة طبيعى للمناعة خاصة فى حالة الحمى وإرتفاع درجة الحرارة لدى الأطفال مع أستخدام الماء بالخل.

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