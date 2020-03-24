أوراق الجوافة وفوائدها كنز كبير لا يستهان به

فوائد ورق الجوافة كثيرة و مذهلة كون الجوافة من أهم النباتات و الأعشاب الغنية بالخصائص الطبية و الفوائد الصحية، و التأثيرات العلاجية الفعالة للعديد من الأمراض، بل يعد ورق الجوافة أحد الكنوز الطبيعية الصحية.

فوائد ورق الجوافة الصحية

يتميز ورق الجوافة بغناه بالمواد المضادة للأكسدة، و للبكتيريا و المضادة للالتهابات، كما أن المواد الكيميائية الموجودة فى هذه الأوراق مثل البوليفينول، الكاروتينات، و مركبات الفلافونويد، تمنحها فعالية خاصة فى علاج العديد من الأمراض و المشاكل الصحية.

من أبرز فوائد ورق الجوافة الصحية :

- فوائد ورق الجوافة في علاج الكحة و البلغم

تعد هذه الفائدة الأكثر شهرة لورق الجوافة، نظرا للمفعول السحري و النتائج المذهلة لمغلي ورق الجوافة في معالجة أمراض الجهاز التنفسي، و خاصة مفعولها في علاج السعال و الكحة، و كذلك اذابة البلغم، و علاج التهاب الحلق و التهاب الشعب الهوائية و التهاب القصبات الهوائية من خلال فتح الرئتين.

- فوائد ورق الجوافة لتخفيف الوزن

يساعد ورق الجوافة فى تخفيف الوزن عن طريق منع النشويات المعقدة التى يتم تحويلها إلى سكريات، و اخراج السكريات الزائدة عن طريق فضلات الجسم، و حرق الدهون الزائدة و غير المرغوب بها في الجسم.

- فوائد فوائد ورق الجوافة لمرضى السكر

يساهم ورق الجوافة في التقليل بشكل فعال من نسبة مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكرى، حيث يمنع امتصاص السكروز و المالتوز من قبل الجسم.

- فوائد ورق الجوافة في خفض الكوليسترول و الدهون

أثبتت الأبحاث أن المداومة على شرب ورق الجوافة يمكن أن يؤدي لانخفاض فىيالكوليسترول الضار و الدهون الثلاثية دون أي تأثير سلبي على الكوليسترول الجيد.

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- فوائد ورق الجوافة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي

ورق الجوافة فعال في عملية الهضم من خلال تحفيز إنتاج إنزيم الهضم، و هو مضاد للجراثيم القوية و يقتل البكتيريا فى بطانة القناة الهضمية، و يوقف انتشار الأنزيمات السامة بواسطة البكتيريا، لذا فهو مفيد بشكل خاص فى حالة التسمم الغذائى، الاسهال، التقيؤ، و الغثيان، كما يستخدم كمهدئ فعال للتخفيف من آلام المعدة.

- فوائد ورق الجوافة في تنشيط الجهاز المناعي

تعمل مضادات الاكسدة التى يحتوى عليها ورق الجوافة على تحفيز و تنشيط الجهاز المناعي بالجسم، ما يجعل الجسم قادرا على مواجهة العديد من الامراض، فهو فعال في حجب جميع أنواع الحساسية، و نتيجة قدرته على التخلص من البكتيريا و الفطريات يساهم في علاج التهابات الأسنان و اللثة، و الأذن، و كذلك تآكل الجروح.

إلى جانب ذلك يعتبر مغلي ورق الجوافة منشطا كبيرا للكبد، و يعمل كماكينة انتاج لزيادة اعداد كرات الدم الحمراء، ما يساعد على ارتفاع نسبة الهيموجلوبين بالدم و بالتالى الوقاية من خطر الاصابة بالانيميا و فقر الدم .

- فوائد ورق الجوافة في إنتاج الحيوانات المنوية

أثبتت الدراسات أن ورق الجوافة فعال فى زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، ما يساعد على زيادة فرص حدوث الحمل، كما يفيد في علاج سرطان البروستاتا و تضخمها.

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