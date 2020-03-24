إيطاليا تُسجل 6078 وفاة و64 ألف إصابة بوباء "كورونا" المستجد

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء الإثنين، وفاة 602 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 6078 حالة وفاة،وبحسب ما أعلنته هيئة الوقاية المدنية في مؤتمرها الصحافي، يشكل ذلك زيادة نسبتها 11% في أعداد الوفيات، والزيادة الأقل منذ الخميس الماضي، إذ سجلت البلاد 651 حالة وفاة الأحد و793 حالة السبت و627 حالة يوم الجمعة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 63 ألف و927 حالة، من 59 ألف و138 حالة، بزيادة نسبتها 8%، وهي أقل نسبة زيادة منذ ظهور العدوى في الحادي والعشرين من فبراير الماضي،وبحسب المصدر ذاته فإن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 3776 حالة وفاة، تليها إيمليا رومانيا بـ 892 وفاة وبيمونتي 315 حالة وفاة

وأوضحت هيئة الوقاية المدنية أن 3204 مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة، ومن بين مجموع المصابين بالعدوى والذين لا يعانون من أي أعراض سجل 26 ألف 522 مصابا قيد الحجر المنزلي الطوعي، بينما يخضع 20692 من المصابين الذين يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات، بينما تماثل 7432 شخصا من المصابين للشفاء.ويرى أنجيلو بوريلي رئيس هيئة الوقاية المدنية أن الأرقام الجديدة "تبشر بالخير" حتى لو أنه "لن يكون بإمكاننا القول بأن الحجر بدأ يعطي ثماره"، بعد أسبوعين على فرض الحجر المنزلي على أكثر من 60 مليون إيطالي في 10 مارس الجاري.

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