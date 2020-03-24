تحذير من منظمة الصحة العالمية بإمكانية عودة الفيروس بعد رفع العزل

فيروس كورونا ما زال في تصاعد ويحصد المزيد من الإصابات والوفيات، وإن سجلت ناحية إيجابية لوصول أعداد المتعافين من هذا الفيروس إلى أكثر من 100 ألف شخص حول العالم، إلا أن التخوف ما زال سائداً حول استمرار الفيروس في التفشي بشكل أكبر.

وفي خضم العزل الصحي والحجر وخطوات حظر التجول التي فرضتها أكثر من 196 دولة على مواطنيها لتجنب تفشي الفيروس، فإن أنظار الناس تتوجه نحو الصحة العالمية التي طالبت كافة الدول بالهجوم وليس فقط بالتصدي لفيروس "كوفيد-19"، محذرة في وقت سابق من عودة الفيروس للإنتشار بعد رفع العزل الصحي.

هل يعود فيروس كورونا للإنتشار بعد رفع العزل الصحي؟

أشار موقع "العربية.نت" نقلاً عن مقابلة أجرتها قناة "بي. بي.سي" البريطانية مع مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إلى إن فرض العزل الصحي ليس كافياً لهزيمة فيروس كورونا المستجد. مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس لاحقاً.

وتحدث رايان عن الحاجة القصوى للعثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم، كذلك العثور على منا خالطهم وعزلهم كذلك. محذراً من أنه ما لم تتوفر تدابير قوية للصحة العامة في الوقت الحالي، فان الخطر يكمن في عودة المرض من جديد عند رفع القيود على الحركة وقرارات الإغلاق والعزل.

وقال رايان أن الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودول أسيوية أخرى، اتخذت تدابير مشددة لفحص كل شخص مشتبه في إصابته، إضافة إلى قيود صارمة لكبح انتشار الفيروس منها إغلاق المطاعم والمدارس والطلب من الناس العمل من منازلهم. معتبرا أن على الدول الأوروبية التي حلت محل آسيا وأصبحت مركز الوباء للفيروس، يجب أن تتخذ مثل هذه التدابير.

لقاح لفيروس كورونا المستجد

فيما يخص اللقاحات، أعلن رايان وجود عدد من اللقاحات قيد التطوير، لكن لم تبدأ التجارب في الولايات المتحدة سوى على لقاح واحد. وعن سؤاله عن الوقت الذي سيستغرقه توفير هذا اللقاح في بريطانيا، قال رايان إنه ينبغي على الناس التحلي بالواقعية.

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مضيفاً أنه يجب التأكد من أن اللقاح آمن تماماً قبل تطبيقه على البشرة، وأن تطوير لقاح كورونا قد يستغرق سنة على الأقل لكنه سيحدث وستكون اللقاحات متوفرة لكن ما يجب فعله الآن هو الحد من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا من يصيب؟

منذ ظهور الفيروس وتسجيل حالات وفاة بين كبار السن ممن أصيبوا به، أعتقد الكثيرون أن فيروس كورونا الجديد يصيب كبار السن فقط، وهو ما حذر منه رايان مشيراً إلى أن "كوفيد-19" ذو تأثير كبير على فئة منتصف العمر كذلك.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد سجل حتى وقت تحضير هذا الموضوع، إصابة أكثر من 382 ألف إصابة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 16,500 ووصول أعداد المتعافين من الفيروس لأكثر من 102 ألف حول العالم.

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