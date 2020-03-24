مصادر طبية تؤكّد ارتفاع أعداد المصابين بـ"كورونا" في أميركا إلى 42600 حالة

أكدت مصادر طبية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 42600 حالة.وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قرارا بمنع التلاعب بأسعار المستلزمات اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، معلنًا حالة الطوارئ الطبية ‫داخل الولايات المتضررة من انتشار الفيروس.وأضاف ترامب -خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض- أن الولايات المتحدة ستعلن "كاليفورنيا" منطقة كوارث قريبا، كما فعلت مع ولايتي نيويورك وواشنطن.وأمر الرئيس الأمريكي بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأكثر تضررا من جراء انتشار فير وس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أنه أصدر أوامره لوكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بإنشاء مستشفيات فيدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك، وألفَي سرير في كاليفورنيا، وألف سرير في ولاية واشنطن.

وباتت أكبر 3 مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو، متوقفة عن الأنشطة حيث عزل نحو مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.

وجه ترامب الشكر للشعب الأمريكي على مجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يواصل مناقشة الجمهوريين والديمقراطيين بشأن ميزانية مواجهة كورونا.

وأكد أن أحد مصابي كورونا تعافى تماما بعد تناول العقار الذي أقرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية واستخدم من قبل في علاج الملاريا.

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وأشار إلى أنه تم إعادة 100 مواطن أمريكي كانوا عالقين في البرازيل، موجها الشكر إلى الحكومة البرازيلية، مختتما «سنفوز في حربنا ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض».

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