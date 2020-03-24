8 علاجات طبيعية وفعالة لهشاشة العظام

غالبًا ما يطلق على هشاشة العظام المرض الصامت لأنه يتطور ببطء على مر السنين وغالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد فلا توجد أعراض واضحة لهشاشة العظام حتى يسقط الشخص ويكسر العظم.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث العظام والمعادن ، هشاشة العظام هي حالة شائعة تصيب البالغين فوق سن الخمسين. في النساء ، يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام عند دخولهم سن اليأس.

يمكن إدارة هشاشة العظام باستخدام بعض العلاجات الطبيعية الفعالة ، والتي نناقشها في هذه المقالة ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير.

العلاجات الطبيعية لهشاشة العظام



1. الزيوت العطرية

قد يؤدي وضع الزيوت العطرية على المنطقة المصابة إلى تحسين كثافة العظام والمساعدة في إصلاح العظام ، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بهشاشة العظام. وجدت دراسة أن زيت إكليل الجبل والزعتر العطري يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام ،امزج بضع قطرات من زيت إكليل الجبل والزعتر العطري مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند وضعه على المناطق المؤلمة.



2. عشبة كوهوش

كوهوش الأسود هو عشب يحتوي على فيتويستروغنز قد يساعد في منع فقدان العظام. وفقا لدراسة ، كوهوش السوداء فعالة في الوقاية من فقدان العظام بعد انقطاع الطمث المرتبط بهشاشة العظام .

3. التمرين

يمكن أن يساعد التمرين اليومي في علاج هشاشة العظام. مارس تمارين تقوية العضلات مثل المشي والركض وتسلق السلالم والسباحة واليوغا وحبل القفز لأن هذه التمارين ستساعد على تحفيز تكوين العظام وتحسين التوازن والمرونة وانخفاض الالتهاب وفقدان العظام المرتبط بالعمر ،ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة بانتظام.



4. البرسيم الأحمر

يرتبط البرسيم الأحمر بانخفاض معدل الإصابة بهشاشة العظام وأعراض سن اليأس. ويرجع ذلك إلى المستويات العالية من الايزوفلافون نباتي المنشأ في البرسيم الأحمر التي يمكن أن تساعد في علاج هشاشة العظام عن طريق الحد من فقدان العظام ،ملاحظة: استشر الطبيب قبل تناول خلاصة البرسيم الأحمر لأنها قد تتفاعل مع بعض الأدوية.

5. النوم

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النوم الجيد أمر ضروري في إدارة هشاشة العظام. أظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تتعارض مع عملية إصلاح العظام وانخفاض القوة والمرونة والكثافة في عظامك وهذا يمكن أن يزيد من خطر كسر العظام ،تأكد من أنك تنام 7-8 ساعات في الليل.



6. الفواكه والخضروات

يمكن أن يساعد تضمين الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك والبروتين في منع هشاشة العظام. أظهرت الدراسات البحثية أن تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضروات قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام

تناول المزيد من الفواكه الحمضية والموز والبابايا والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفلفل والجزر وما إلى ذلك.



7. ذيل الحصان

ذيل الحصان هو نبات طبي تم استخدامه في الأدوية التقليدية والعشبية في علاج الأمراض المختلفة. ذيل الحصان يمكن أن يساعد في علاج هشاشة العظام لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السيليكا ومركبات أخرى مثل قلويدات ، فيتوستيرولس ، تانين ، ترايتيربينويدس وفينوليك. سيساعد تناوله في تحسين امتصاص الكالسيوم وتكوين الكولاجين ، وبالتالي منع فقدان العظام .



8. الوخز بالإبر

يستخدم العلاج بالوخز بالإبر في الطب الصيني التقليدي حيث يتم إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة في الجسم. وقد أظهرت الدراسات أن الوخز بالإبر يمكن أن يكون علاجًا علاجيًا فعالًا عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام .

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