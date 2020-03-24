تعرفي على أفضل التمارين الرياضية سهلة لحرق الدهون في المنزل

لا شكّ أن التمارين الرياضية تعتبر شيء ضروري جدًا لأجسامنا و صحتنا. و بعد غلق صالات الجيم و التزامنا الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، يمكنك الإستفادة من التمارين الرياضية السهلة لحرق الدهون التي يمكنك القيام بها من دون الحاجة الى مغادرة المنزل.

و لاننا نسعى لتسهيل حياتك في هذا المجال سيدتي، قدمنا لك في موضوعنا اليوم مجموعة من التمارين الرياضية المفيدة و السهلة التي يمكنك القيام بها في أي وقت دون الحاجة لاي معدات رياضية، و تحقق هذه التمارين الرياضية نتائج مذهلة لجهة حرق كميات كبيرة من الدهون و الحفاظ على الجسم الرشيق و الممشوق.

التمرين الاول

ضعي يديك خلف رأسك، اتركي مسافة صغيرة بين قدميك، وقومي بحركة الـSquat. إثني ركبتيك وارجعي مؤخرتك الى الخلف واضغطي الى الاسفل مع المحافظة على وضعية يديك خلف الرأس.

التمرين الثاني

اتخذي وضعية الـPush-Up واستندي على اصابع قدميك وكفي يديك. حافظي على وضعيتك واستقامة ظهرك وجسمك، وقومي برفع يدك اليمنى ولمس مستوى كتف يدك اليمين. عودي الى الوضعية الاولى ثم كرري التمرين للجهة الثانية.

التمرين الثالث

قفي بشكل مستقيم، وقومي بالقفز من مكانك وارفعي قدميك الى الامام واثنيهما الواحدة تلو الآخر مع تحريك يديك مثل حركة الجري.

التمرين الرابع

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قفي بشكل مستقيم وضعي يديك على الخصر. ارجعي قدمك اليسرى خطوة الى الخلف بحيث تكون مشدودة مع ثني الركبة اليمنى الامامية لتتخذ الساق زاوية 90 درجة. انقلي ثقلك الى قدمك الامامية لتقفي مجددا ثم عودي تدريجيا للخلف بتغيير القدم.

التمرين الخامس

إستلقي على الأرض و ضعي يديك خلف رأسك. إرفعي قدميك عن الأرض و اثني ركبتيك الى الخارج و وجهي أصابع قدميك الى الأعلى. ثم ارفعي الجزء العلوي من جسمك و قرّبي اكواعك لتلمس ركبتك اليمنى و اليسرى في كل جهة كما يظهر لك القسم الاول من الصورة. في الحركة التالية، أرجعي الجزء العلوي من جسمك و استلقي مجدداً على الأرض مع المحافظة على اليدين خلف الرأس. مدّي قدميك بشكل مستقيم و ارفعيهما في الهواء كما تظهر لك الصورة. عودي الى الوضعية الاولى و كررّي التمرين مرات عدة.

التمرين السادس

اتخذي وضعية الـSquat الاساسية، انخفضي صوب الارض ثم اضغطي بكل قوتك واقفزي عاليا في الهواء.



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