في اليوم العالمي للسل تعرف على أعراض المرض وطرق الوقاية

تحتفل دول العالم اليوم 24 مارس باليوم العالمي للسل والمعروف أيضا بـ"الدرن" يمكن أن يصيب كل أعضاء الجسم لكن الأكثر شيوعًا هو إصابة الرئة وأكثرها فى نشر العدوى بين الناس.

ما هو السل؟

السل ، كما يطلق عليه عادة - عدوى معدية تهاجم رئتيك عادةً ، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم الخاصة بك، مثل الدماغ و العمود الفقري . نوع من البكتيريا تسمى المتفطرة السلية يسببها السل .

في أوائل القرن العشرين ، كان السل سببًا رئيسيًا للوفاة في الولايات المتحدة. اليوم ، يتم علاج معظم الحالات بالمضادات الحيوية . لكنها تستغرق وقت طويل. يجب عليك تناول الأدوية لمدة 6 إلى 9 أشهر على الأقل ،وفقا لما نشره موقع ويب طب .

أنواع السل

لا تعني الإصابة بالسل أنك ستمرض. هناك نوعان من المرض:

السل الكامن. لديك الجراثيم في جسمك ، لكن جهاز المناعة يمنعها من الانتشار. هذا يعني أنه ليس لديك أي أعراض وأنك لست معديًا. لكن العدوى لا تزال حية في جسمك ويمكن أن تصبح نشطة يومًا ما. إذا كنت في خطر كبير لإعادة التنشيط - على سبيل المثال ، لديك فيروس نقص المناعة البشرية ، كانت العدوى الأولية في العامين الماضيين ، أو الأشعة السينية على الصدر غير طبيعية ، أو أن نظام المناعة لديك معرض للخطر - سيقوم طبيبك يعالجك بالمضادات الحيوية لتقليل خطر الإصابة بالسل النشط.

السل النشط. هذا يعني أن الجراثيم تتكاثر وقد تسبب لك المرض. يمكنك نشر المرض للآخرين. 90٪ من حالات السل النشط لدى البالغين تنجم عن إعادة تنشيط عدوى السل الكامنة.

علامات وأعراض السل

لا يوجد أي مرض السل الكامن. ستحتاج إلى إجراء اختبار للجلد أو الدم لمعرفة ما إذا كان لديك.

علامات مرض السل النشط وهى:

السعال يستمر أكثر من 3 أسابيع

ألم في الصدر

سعال الدم

الشعور بالتعب طوال الوقت

تعرق ليلي

قشعريرة

حمى

فقدان الشهية

فقدان الوزن

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فراجع طبيبك لإجراء الفحص. احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كنت تعاني من ألم في الصدر.

نعرض فيما يلي أبرز الدراسات التى كشفت عن معلومات هامة تفيد علاج السل والوقاية منه .



ارتفاع سكر بالدم يزيد خطر بالسل

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حذرت دراسة طبية من أن ارتفاع مستوى السكر في دم بعض الأشخاص قد يزيد من فرص إصابتهم بالسل، وأن ملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسل عما كان متوقعا من قبل، محذرين من أن مرض السل هو عدوى شديدة ناجمة عن البكتيريا في الرئتين، يقتل العديد من الأشخاص سنويا جنبا إلى جنب مع فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والملاريا.

مادة جديدة لعلاج السل

ظهرت دراسة جديدة بمركز اكتشاف الأدوية التابع لجامعة جورجيا فى الولايات المتحدة الأمريكية تكشف جزيئًا كيميائيًا يساعد على قتل ميكروبات السل المقاومة دون إحداث آثارًا جانبية سامة فى خلايا الجسم، والمادة المكتشفة عبارة عن إنزيم هام فى بقاء بكتريا السل، وتم استهدافه عن طريق مادة جديدة لها قدرات رائعة كمضادة للفيروسات بما فيها فيروس الإيدز.

وذكر القائمون على الدراسة أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ومضادات بكتريا السل "حتى الجيل الثاني منها" زاد من مقاومة البكتريا للعقاقير، مما يهدد العالم بانتشار المرض

علاقة السكري والسل

وأجرى علماء في كلية لندن للصحة العامة والطب المداري اختبارات دم على الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السل ومرض السكر في جنوب أفريقيا ورومانيا وإندونيسيا وبيرو ثم قاموا باختبار الأشخاص المصابين بمرض السل ونسبة السكر في الدم التي كانت عالية، ولكن دون مستوى الحد الأدنى لمرض السكر .

الوقاية من السل

بعض الأفراد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السل وتوجد بعض الأنظمة العلاجية التى تساعد فى حمايتهم من الإصابة بهذا المرض لكنها مع الأسف تحتاج لمجهود كبير وتشير دراسة حكومية أمريكية إلى أن المرضى الذين تناولوا مزيجا من عقارين 12 مرة فقط خلال ثلاثة أشهر تماثلوا للشفاء مثل أولئك الذين تلقوا العلاج المعتاد الذي يتطلب 270 جرعة يومية، ويشمل النظام الأقل إرهاقا تناول عقار بريفتين مع عقار أيزونيازيد والأخير.

فيتامين "د" يساعد على إزالة بكتيريا السل

كشفت دراسة حديثة، أن مكملات فيتامين "د" يمكن أن تساعد في علاج مرض السل المقاوم للأدوية المضادة للبكتيريا، وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة كوين ماري في لندن، على 1850 حالة من مرضى السل الذين يتلقون العلاج بالمضادات الحيوية، وتلقى نصفهم مكملات فيتامين "د"، فقد وجد الباحثون أن مكملات فيتامين "د" ساعدت على تسريع إزالة بكتيريا السل من الرئتين لدى المرضى، مقارنة بمن لم يتلقوا تلك المكملات.

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