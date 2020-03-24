8 نصائح للتخلص من هوس فيروس كورونا

قد تشعر بالتوتر خلال مرحلة تفشي مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، وتشعر بالخوف والقلق أو تواجه صعوبة في النوم نتيجة هوس الإصابة بفيروس كورونا.

وعرض موقع mayoclinic، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع التوتر أثناء تفشي مرض فيروس كورونا 2019:

- تجنب مشاهدة أو قراءة أخبار المرض التي تسبب لك الشعور بالقلق.

- اكتفِ بمشاهدة أو قراءة أخبار المرض مرة أو مرتين في اليوم.

- اطلع على الحقائق بخصوص المرض وشاركها مع الآخرين. اطلع على مواقع المنظمات الموثوقة مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية للحصول على معلومات.

- اعتن بنفسك و تناول طعامًا صحيًا، واحصل على قسط كاف من النوم ومارس التمارين الرياضية بانتظام. خذ في اعتبارك ممارسة التنفس العميق والتأمل وتمارين الإطالة.

- تجنب تعاطي الكحول والمخدرات.

- افعل شيئًا تستمتع به، مثل قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو المشي.

- ابق على تواصل مع العائلة والأصدقاء عبّر لهم عما تشعر به.

- احرص على أن تكون إيجابيًا ومتفائلًا.

- أظهر التقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يهتمون بالمصابين بالمرض في مجتمعك.

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