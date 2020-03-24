وفيات "كورونا" تتخطى الـ16 ألف حالة وموجة تفشّ جديدة في الصين في أحدث المستجدات

تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء "كورونا" في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ16 ألف، حيث سجلت الصين الثلاثاء، سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج، في ارتفاع يخشى أن يكون مؤشرا على موجة تفشّ جديدة للوباء في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الصينية في بيان، "إن الوفيات السبع أحصيت جميعا في مدينة ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، وبحسب الوزارة فإن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة بالفيروس (74 من أصل 78 إصابة) سجّلت لدى أشخاص التقطوا العدوى خارج البلاد وعادوا إليها مؤخرا.

وأحصت الصين رسميا أكثر من 80 ألف مصاب بالفيروس توفي منهم 3277، وقد أصبحت الثلاثاء ثاني أكثر دولة متضررة بالوباء بعد إيطاليا التي حصد فيها كوفيد-19 أرواح أكثر من 6 آلاف شخص، وبعدما سيطرت الصين على تفشّي الوباء داخل البلاد باتت اليوم تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، علما أن عدد الإصابات الوافدة إلى الصين حتى الثلاثاء بلغ 427 إصابة.

وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:

- أعلنت كوريا الجنوبية 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة.

- تايلاند تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، الثلاثاء، وأكدت 721 حالة إصابة بالفيروس.

- أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 28 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 143.

- تونس تعلن توقيف أكثر من 400 شخص أطلق سراح غالبيتهم وأبقي 30 منهم في الحجز، وذلك لمخالفتهم حظر التجول الليلي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

- قبرص تغلق شواطئها ومتنزهاتها أمام روادها وذلك في إطار تشديد القيود المفروضة على التنقّل والرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزيرة المتوسطية.

- السنغال تعلن حالة الطوارئ ابتداءً من ليل الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

- تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 37 شخصا.

- أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات.

Advertisements

- ذكرت وزارة الصحة السعودية أنه جرى تسجيل 51 حالة جديدة مصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن المملكة لم تسجل أي حالة وفاة.

السنغال تعلن حالة الطوارئ.. "الوضع خطير"

أعلن رئيس السنغال ماكي سال، في خطاب إلى الأمّة حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من منتصف ليل الاثنين (00:00 توقيت غرينيتش)، كما فرض حظر تجوّل ليلياً من الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحاً وذلك لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال سال متوجّهاً إلى مواطنيه عبر التلفزيون: "اعتباراً من منتصف هذه الليلة أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن الحكومة والإدارات الرسمية "ستتّخذ كافة الإجراءات اللازمة" لتطبيق مرسوم حالة الطوارئ "بدون تأخير"، وأضاف أنه أمر أيضاً بفرض "حظر تجول على امتداد أراضي الوطن من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا".وإذ أوضح سال أنّه أمر "قوات الدفاع والأمن بالاستعداد للتنفيذ الفوري والصارم للتدابير المنصوص عليها في سائر أنحاء البلاد"، لفت إلى أنّ هذه التدابير "يمكن أن تتطوّر وفقا للظروف".

وأضاف رئيس السنغال مخاطباً مواطنيه "أقول لكم بجدية، الوضع خطير. إنّ سرعة تفشّي المرض تتطلّب منّا رفع مستوى الاستجابة (..) وإلا، فإنّنا نواجه خطر كارثة عامة"، وأعلن رئيس الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سلسلة تدابير اقتصادية لمساعدة المواطنين المعوزين والقطاعات المتضررة على مجابهة الأزمة، مشيراً بالخصوص إلى أنّ الحكومة رصدت مبلغ 75 مليون يورو لتوزيع حصص غذائية على الفقراء.

ترامب يعلن نتائج فحص زوجته ميلانيا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس "كورونا".ورد ترامب على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كانت خضعت ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلا: "نعم إنها على ما يرام. والنتيجة سلبية"، وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، الاثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.

ولم تكشف الرابطة عن اسم المراسل، لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل، وذكرت الرابطة، في البيان، "تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس"، وأضاف البيان "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".

قد يهمك أيضا:

طبيب يبتكر حلًا لإنقاذ مصابي فيروس كورونا

شركة بريطانية تعلن عن جهاز "كشف كورونا" في 10 دقائق