أعراض نقص الأكسجين عند حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 صباحاً - يعاني العديد من الأطفال وحديثي الولادةِ من نقصِ الأكسجين عند الولادة حيث يصيب ذلك العرض ستة أطفال من بين ألف طفل؛ وذلك لعدم وصول الأكسجين إلى الدماغ أو خلايا الجسم، وقد لا تظهر أعراض هذا النقص على الفور، وقد تظهر بعد فترة من الزمن، ولكن في كل الاحوال فهذا يؤثر على صحة المولود وربما يؤدي إلى الوفاة، ولذلك يشرح الدكتور عبد العزيز جودة،اختصاصي طب الاطفال وحديثي الولادة أسباب وأعراض وعلاج نقص الأكسجين لدى حديثي الولادة. أعراض نقص الأكسجين عند الأطفال حديثي الولادة التشنجات حيث تظهر أعراض التشنجات على المولود خلال الساعات الأولى من ولادته، وغالباَ ما تحدث خلال 6_12 ساعة من الولادة.

صعوبة أو ثقل في التنفس.

عدم وجود حركة أو نشاط لدى المولود.

عدم البكاء أو الصراخ" صرخة الحياة"، ويحتاج لوقت أطول عن المعتاد حتى يصرخ صرخته الأولى. Advertisements

لون بشرة الجنين يكون مائلاَ للأزرق. ما هي أسباب نقص الأكسجين عند الأطفال حديثي الولادة؟ إصابة الأم بالالتهابات المتكررة أثناء الحمل.

إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل.

انفصال المشيمة أثناء الولادة.

طول مدة الطلق اثناء الولادة.

تعرض الأم لتسمم الحمل. كيف يمكن علاج نقص الأكسجين لدى حديثي الولادة؟ وضع المولود على جهاز التنفس الصناعي بمجرد الولادة وظهور الأعراض.

استخدام طريقة تبريد الرأس وهي طريقة علاجية جديدة لتقليل نسبة حدوث مضاعفات لدى المولود بسبب نقص الأكسجين.

عندما يكبر المولود فهو يخضع للعلاج الطبيعي في مراكز التأهيل الخاصة بهذه الحالات.

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