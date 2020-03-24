متى يبدأ الطفل بالانقلاب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 صباحاً - أنت كأم خاصة عندما تصبحين كذلك لأول مرة، فأنت شغوفة بمعرفة تطورات طفلك الحركية، وتتساءلين، متى سوف يتقلب، منى سيجلس منفرداَ دون مساعدة ويلتقط الأشياء بيديه الصغيرتين؟، ولذلك يجيبك الدكتور محمد أبو داوود،اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة عن سؤالك الأول وهو متى سيترك النوم على ظهره ويبدأ في التقلب على بطنه وجنبه؟

تابعي معنا التطورات الآتية التي تحدث للرضيع خلال الشهور الأولى من عمره، وطرق مساعدته في تطوير حركته.

متى يبدأ الطفل في الانقلاب؟

ينام المولود على ظهره في الأشهر الاولى من عمره، وبعد الشهر الثاني يبدأ في رفع رأسه ولكنه يبقى على ظهره.

ابتداء من الشهر الرابع يبدأ المولود في الانقلاب من على البطن إلى ظهره وجنبه.

ويبدأ المولود في الانقلاب من ظهره ليصبح على بطنه في عمر متأخر وربما يصل إلى الشهر السادس قبل أن يبدأ في ذلك، لأن هذه الحركة تحتاج لقوة في عضلاته.

وسوف تلاحظين تتطور حركة طفلك عندما تضعينه على بطنه، فهو سيرفع رأسه وكتفيه عالياً مستخدماً ذراعيه لدعمه في هذه الحركة.

يطلق على التمرين السابق بأنه نصف تمرين ضعط،ويساعده نصف تمرين الضغط هذا على تقوية العضلات المطلوبة للتقلب على جنبيه.

كيف يمكن أن تساعد الأم مولودها لكي ينقلب على بطنه؟

يمكن أن تبدأ بالخطوات الآتية

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يبدأ التمرين عندما يستيقظ الصغير من نومه فهذا الوقت المناسب لذلك. ويمكن أن تختاري الوقت الذي يلي تغيير الحفاض للطفل لأنه يكون وقتها يشعر بالانتعاش. يساعد إنقلاب المولود على بطنه لكي لا يصبح رأسه مسطحاً. لاحظي أن هذا التمرين يبدأ في الشهر الثاني من عمر الطفل. ضعيه على سجادة طريقة أو فرشة اسفنجية وليس على الأرض مباشرة. اقلبيه على بطنه، ثم اتركيه قليلاَ. ضعي حوله بعض قطع الألعاب الصغيرة لكي تساعده على البقاء لمدة خمس دقائق على بطنه، ثم زيدي المدة. يمكن أن تقومي بهذا التمرين ثلاث مرات يومياَ.

متى يمكن أن أشعر بالقلق على طفلي حين لا يتقلب على بطنه؟

عندما يصبح في الشهر السادس من عمره، ولم يقم بهذه الحركة فيجب أن تستشيري الطبيب، لأن التطور الحركي يرتبط بنمو الدماغ وسلامة جهازه العصبي، وكذلك قوة عضلاته.