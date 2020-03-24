شكرا لقرائتكم روسيا.. تجربة أولية للقاحات تعالج كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا اليوم الجمعة، أن علماء روسا بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا على حيوانات في مختبر في سيبيريا.

وأعلنت روسيا عن إصابة 199 شخصا بالفيروس حتى الآن وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية عديدة لكن الرقم زاد بشكل حاد في الأيام الأخيرة. وتوفي شخص واحد بالفيروس.

وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن علماء بالمركز الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك طوروا نماذج لقاحات استنادا إلى ستة مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب يوم الاثنين.

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ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان "تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات.. وغيرها من حيوانات التجارب".

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.