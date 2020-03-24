شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الزنك لتقوية جهاز المناعة.. عشان صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك هو عنصر نادر ضروري لنظام المناعة الصحي خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابة به، ويمكن أن يجعل نقص الزنك الشخص أكثر عرضة للمرض، والزنك مسئول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان ويساعد على تحفيز نشاط ما لا يقل عن 100 إنزيم مختلف فقط كمية صغيرة من الزنك ضرورية لجني الفوائد المناعية وزيادة مقاومة الجسم للأمراض.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstodayيبلغ الحد الغذائي الموصى للزنك 8 ملليجرام في اليوم للنساء و 11 مليجرام في اليوم للرجال، يوجد العنصر بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة المختلفة ، ولكنه متاح أيضًا كمكمل غذائي.

حقائق هامة عن الزنك

الزنك هو جانب مهم من التغذية، يمكن أن يحدث نقص الزنك إذا لم يكن هناك استهلاك مرتفع بما يكفي من النظام الغذائي أو المكملات، يمكن أن يؤدي نقص الأطفال إلى عوائق النمو وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، أثناء الحمل والرضاعة ، قد تحتاج النساء إلى زنك إضافي.

فوائد الزنك للمناعة

يعتبر الزنك ضروريًا لنظام المناعة الصحي، حيث يقوم بتوليف الحمض النووي بشكل صحيح وتعزيز النمو الصحي أثناء الطفولة وشفاء الجروح.

وفقًا للمجلة الأوروبية لعلم المناعة ، يحتاج جسم الإنسان إلى الزنك لتنشيط الخلايا الليمفاوية التائية (الخلايا التائية).تساعد خلايا T الجسم بطريقتين:

السيطرة على الاستجابات المناعية وتنظيمها ، مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية

Advertisements

يمكن لنقص الزنك أن يضعف وظائف الجهاز المناعي بشدة، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ،يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك من قابلية متزايدة لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض".

فوائد الزنك لعلاج الإسهال

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، يقتل الإسهال 1.6 مليون طفل مذهل دون سن الخامسة كل عام قد تساعد أقراص الزنك في تقليل الإسهال.

فوائد الزنك لزيادة القدرة على التعلم والذاكرة

تشير الأبحاث التي أجريت في جامعة تورونتو ونشرت في مجلة Neuron إلى أن للزنك دورًا حاسمًا في تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض ، مما يؤثر على كيفية تكوين الذكريات وكيف نتعلم.

فوائد الزنك لعلاج نزلات البرد

تم العثور على فوائد الزنك لتقصير مدة نوبات البرد الشائعة بنسبة تصل إلى 40 % كما أن مفيد في تقليل مدة وشدة نزلات البرد لدى الأشخاص الأصحاء ، عند تناوله في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض.

فوائد الزنك في التئام الجروح

يلعب الزنك دورًا في الحفاظ على سلامة البشرة وهيكلها غالبًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من جروح أو تقرحات مزمنة من استقلاب الزنك ونقص مستويات الزنك في الدم، غالبًا ما يستخدم الزنك في كريمات الجلد لعلاج طفح الحفاضات أو تهيج الجلد الآخر.