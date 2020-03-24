تعرف على حمية القهوة السحرية لإنقاص الوزن

حمية القهوة هي خلطة جديدة نسبيا تكتسب شعبية بسرعة، وتنطوي هذه الحمية على شرب عدة أكواب من القهوة يوميًا مع تقييد كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

ووفقًا لموقع healthline، تتضمن خطة حمية القهوة شرب ما لا يقل عن 3 أكواب (720 مل) من القهوة المشوية يوميًا، ويوصي بتناول قهوة محمصة طفيفة، يجب تجنب استخدام السكر.

يجب أن تكون الوجبات الخفيفة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية والدهون وغنية بالألياف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات كما يشجع المؤلف القراء على تجنب الأطعمة المصنعة للغاية، مثل الوجبات المجمدة والأطعمة الخفيفة المكررة ، لصالح الأطعمة الكاملة.

والقهوة غنية بالكافيين ومضادات الأكسدة تسمى البوليفينول، ولها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك انخفاض الالتهاب، ووجدت دراسة أجريت على 33 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو الوزن الطبيعي أن تناول القهوة يقلل من السعرات الحرارية في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

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