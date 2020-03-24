تعرف على أعراض كورونا في أول 4 أيام من الإصابة

برد ولا كورونا ؟ .. تلك الجملة الأشهر التي نتداولها خلال هذه الأيام منذ تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات المصابة عن ٣٠٠ حالة في مصر .

أعراض كورونا تشغل بال الكثير، حيث يخشى الجميع الإصابة بفيروس كورونا التاجي دون أن ندري حتى نصل لمرحلة الخطر ، وتتشابه أعراض كورونا مع أعراض البرد والأنفلونزا في بدايتها، فيصعب التفرقة بينهما إلا بعد مرور أيام لاكتشاف مدى احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

في أول 4 ايام من الإصابة بفيروس كورونا يصعب اكتشاف جدية الإصابة لأن الأعراض التي تظهر على المريض هي نفسها أعراض البرد.

أعراض كورونا

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ألم خفيف في الحلق

لا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة في الأيام الأولى.

تستطيع تناول الطعام والشراب بشكل صحي طبيعي.

في اليوم الرابع يبدأ الشعور بآلام الجسم.

تبدأ درجة حرارة الجسم في الارتفاع قليلا.

الشعور بصداع خفيف.

بدء فقدان الشهية.

إسهال خفيف .

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