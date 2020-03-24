شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حساسية فى عينك.. اعرف ازى تتجنب مضاعفات العاصفه الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى حساسية العين من أكثر الاشخاص الذين يتعرضون لمشاكل صحية عند تعرضهم للعاصفة الترابية ، لذلك ينصح بعدم الخروج من المنزل الا فى الضرورة وفى حالة الخروج يجب أخذ الاحتياطات اللازمة، لمنع حدوث أى مشكلة صحية فى العين، وحسب ما ذكره موقع naturalistasindubai فيجب على مرضى حساسية العين باتباع بعض النصائح وهى

نصائح لحماية العين من اضرار العاصفة الترابية

1:فى حالة الاضطرار للخروج من المنزل ينصح مرضى حساسية العين بارتداء نظارة شمسية لحمايتهم من الاتربة والغبار الذى يؤثر على العين.

2:ينصح بعدم التواجد فى الشوارع .

3:ينصح بعدم ملامسة العين بيديك وذلك لعدم انتقال الفيروسات والجراثيم لها.

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4:عليك بغسل عينيك دائما بالمياه الفاترة ومن الممكن عمل كمادات مياه فاترة على العين.

5:فى حالة التعرض لاحمرار والتهاب شديد فى العين عليك باستخدام قطرات معقمة ومرطبة للعين ولكن تحت اشراف الطبيب وحسب حالتك.

6:اذا كنت فى العمل فيجيب عليك تعقيم يديك جيدا وغسلها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وعدم ملامسة العين حتى لا تنتقل العدوى.