كيف هو الشعور بأن تكون مصابا بالفيروس التاجي؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 10:16 مساءً - ريتشي توريس، 32 عاما ، عضو مجلس مدينة نيويورك من برونكس ، في البداية لم يكن لديه أكثر من “الشعور بمرض عام”. و من ثم جاءه صداع سيئ. لقد شعر بالرعب .

ولكن بالنسبة لتوريس ، فإن أسوأ الآثار المترتبة على كوفيد-19 حتى الآن كانت عقلية :” من المزعج نفسيا أن أعرف أنني أحمل فيروسا يمكن أن يؤذي أحبائي .”

القس جادون هارتسف، 42 عاما ، كاهن أسقفي في واشنطن العاصمة ، شعر بالاستنزاف بعد خدمة يوم الأحد في ٢٣ فبراير . و عليه أخذ قيلولة. ليس بالأمر الجليل ، قد تكون الخدمة متعبة . وفي اليوم التالي في الصالة الرياضية ، عضلاته آلمته . أصبح متعبا ، محموم ، و مشوش قليلا. “ظللت أخبر الناس أنني شعرت بأني ممتص” ، و ظل يردد “مثل اسفنجة المطبخ” .

مايك ساغ ، 64 عاما ، طبيب أمراض معدية في ألاباما ، أصيب بسعال ، مثل سعال المدخنين . كان متعبا للغاية ، عقله مشوش. بعد حوالي خمسة أيام ، زاد حاله. “هذا ليس شيئا يريد أي شخص أن يمر به” ، يقول الطبيب يوم السبت. “أناشد الجميع البقاء في المنزل!”

هذه القصص عُرضت في الأيام الأخيرة من قبل الناس في الولايات المتحدة الذين يعرفون الآن فيروس كورونا الجديد و الأمراض الذي يسببه بشكل وثيق. وفي تبادل خبراتهم ، فإنهم يساعدون بعضهم البعض على إزالة الغموض عن هذه العدوى المقلقة.

يمكن أن يكون مرض كوفيد 19 مرض جداً خطير ، حتى قاتل . ولكنه يختلف من شخص إلى آخر ، ومعظم الأشخاص المصابين بعدوى مؤكدة لا يحتاجون إلى المستشفى.

يمكن أن يسبب هذا المرض بشعور إعياء شديد و سعال متكرر و حمى متقطعة. ان هذا المرض بطيء النمو ، ويبقى، و في العملية كلها عادة ما تنفذ في أسابيع بدلا من أيام.

المرضى مع covid-19 يبلغون عن خسائر نفسية. هذا المرض غير مألوف . إنه فيروس الوباء الذي أقلق الكوكب بأكمله و ردة الفعل الطبيعية هي القلق.

جيم، البالغ من العمر 34 عاما من لونغ آيلاند الذي طلب حجب اسمه الكامل ، كان لديه أعراض معتدلة لعدة أيام ، ثم تطور فجأة قصور في التنفس والحمى وآلام الصدر.

“الخوف حقيقي” يقول جيم. “من المستحيل أن لا تكون خائفا في بعض الأحيان أنه مجرد الذهاب الى اتخاذ هذا التحول مجنون إلى سيئة لا يمكن السيطرة عليها.”

ساج, طبيب, يدّرس في جامعة ألاباما في برمنغهام و يفهم تماما العمليات البيولوجية التي تحدث عندما فيروس يغزو الجسم. إنه يعلم ، على سبيل المثال ، أن الجهاز المناعي يولد الأعراض ، و منها الحمى. أصبح مريضا بعد رحلة طويلة من الشمال الشرقي إلى ألاباما ، وفي ليلة الاثنين ، تعرض للصلابة- و من ثم احس ان جسده يهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

لقد كان جهازي المناعي يقول “دعنا نحارب هذا المرض اللعين”

ومع ذلك ، حتى مع خلفيته الطبية ، كان عليه قمع الخوف الطبيعي الذي أي شخص سوف يشعر به. نصيحته إلى الضحايا covid-19 الآخرين :”ابقوا هادئين ، راقبوا انفسكم ،الشيء الأول الذي يجب مراقبته هو التنفس . إذا أصبح من الصعب التنفس ، يجب عليك حقا الذهاب إلى المشفى.

أما بالنسبة للخوف والقلق ، ” فنحن لدينا مرض مخيف نوعا ما ، والقلق جزء من المعادلة. لهذا بدأت بـ “ابقوا هادئين”.

توريس أصغر عضو مجلس المدينة في نيويورك ، تلقى نتيجة إيجابية لفيروس الكورونا الاثنين بعد رئيس الأركان في عطلة نهاية الأسبوع السابق.

توريس تحت الحجر الصحي في شقته في برونكس مشغول بوظيفته في المجلس وحملته لمقعد الدائرة الخامسة عشر للكونغرس المفتوح ، لم يتمكن من تخزين المؤن عندما أصابت العدوى المدينة. كان يطلب من مقدمي الطعام أن يوصلوا وجباتهم على مسافة آمنة.

وقال إن الشعور بالعجز هو تعديل مؤلم بالنسبة لي”. “إن الفيروس يفترس حاجتنا إلى أن نكون بشرا ، حاجتنا إلى المودة الاجتماعية والبدنية. أنا أكافح الإكتئاب و الفيروس تركني أكافح أكثر من ذلك”

وأضاف قائلا: “إذا كنت شابا وعالما وصحيا ، فمن المغري أن تشعر بإحساس زائف بالأمن. هذا الوهم لا يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة”

مارك و جيري يورغنسن وصديقهما كارل غولدمان كانا من بين الركاب في الرحلة المشؤومة على متن دايموند برينسيس.

و اختبر جيري, 65, السابق في المدرسة الثانوية الكرة الطائرة و المدرب من سانت جورج, يوتا, نتيجة إيجابية بعد أن السفينة رست في يوكوهاما ، اليابان ، و تم وضعها في الحجر الصحي. أخذتها السلطات من السفينة ووضعتها في عزلة لكنها لم تشعر بأي أعراض.

“لم يكن لدي التهاب في الحلق أو الصداع أو أي شيء ،” تقول يوتا.

بقيت في المستشفى لمدة 14 يوما حتى جاءت نتيجتها سلبية مرتين . لقد قضت أيامها في التمارين الرياضية عبر الفيس تايم مع أصدقائها في المنزل في الواحدة صباحا بتوقيت اليابان.

“أود أن تفعل الألواح ، دفع التمرينات ووضع سماعات الرأس على ، وأود أن يكون حقا جيدة’ 80s الروك أند رول والرقص فقط في الغرفة ، على حد قولها.

غولدمان ، 67 عاما ، الذي يملك محطة إذاعية في سانتا كلاريتا ، كاليف. لكن في رحلة الإخلاء التي ترعاها وزارة الخارجية ، نام واستيقظ بحمى 103 درجة. تم حجزه بسرعة في الجزء الخلفي من الطائرة مع الأغطية البلاستيكية بينه وبين الركاب الآخرين. في الوقت الذي هبطوا فيه في الولايات المتحدة بعد حوالي ثماني ساعات ، كانت حرارته قد اختفت.

“لم يكن لدي صداع ولا التهاب في الحلق ولا عطس ولا تقطير في الأنف ولا آلام في الجسم فقط سعال جاف،” يقول غولدمان. كان لديه ضيق في التنفس لمدة ثلاثة أو أربعة أيام أثناء المشي أو الحديث ، ولكن لا شيء يتطلب العلاج. واستمر السعال لمدة أسبوعين.

أُخذ إلى جامعة نبراسكا للعلاج. وكان هو و 12 مريضا آخرين من كوفيد-19 معزولين عن بعضهم البعض ، ولكن كان لديهم مجموعة “قاعة المدينة” التي هي الدعوة الى الاجتماع كل يوم مع الأطباء.

غولدمان ، الذي غادر يوم الاثنين ، كان واحدا من آخر من تم تسريحه.

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“كنا نهتف عندما أختبروا اي شخص و كانت نتيجته سلبية ،” يقول الاخير.

لقد عولج قليلا بالايبوبروفين في البداية وطلب منه شرب الكثير من الجاتوريد .

(الأزرق الأبيض هو القنبلة ، والبقاء بعيدا عن العنب-لانها سيئة.)

مارك جورجنسن، 55 عاما ، كان نتيجة الفحص إيجابية عندما كان في الحجر الصحي في فبراير 22.

“عندما قالوا لي ، شعرت مثل ،”هل تمزح معي؟ “شعرت بخير ،” على حسب ظني . نقلوه إلى مستشفى في مدينة (سولت لايك) ، حيث ظل يشعر بخير طوال الوقت.

“كان غريبا نوعا ما. لقد كنت بصحة جيدة ، لكنني كنت آخذ هذه الوحدة الحيوية ، وكانوا جميعا يأتون في بدلات المواد الخطرة وهذا كله ” ، قال.

مارك ، متلقي لزراعة الكلى مرتان و يأخذ مثبتات المناعة. و إبتداء من هذا الإسبوع ، قال ، هو ما زال إختبار إيجابي للفيروس التاجي ، لكن المستشفى أطلقت سراحه إلى الحجر الصحي المنزلي.

امرأة في العشرينات من عمرها تحدثت إلى صحيفة “ذا بوست” بشرط عدم الكشف عن هويتها قالت أن أول عرض لها كان قصور في التنفس . ذهبت للتسوق مع والدتها في مدينة نيويورك يوم السبت وبدأت بالسعال والشعور بالتعب ، كما لو أنها مجرد الانتهاء من ركض.

شعرت، لأنني صغيرة في العمر ان أعراضي لم تكن كبيرة جدا، لكنها بالتأكيد فاجأتني ، ” قالت. “لم أشعر بشيء كهذا” لم أصب بالإنفلونزا من قبل”.

يوم الأحد ، في مدينة (نيويورك) ، مرفقة رعاية عاجلة رفضت إعطائها اختبارا. “أصبحت أسوأ بشكل هائل ،” قالت. ارتفعت درجة حرارتها إلى 101 ، جنبا إلى جنب مع الصداع الذي وصفته بأنه “أسوأ جزء من تجربتي بأكملها.”

أمها أوصلتها إلى “سيراكيوز” في شمال “نيويورك” حيث وافق الطبيب صباح الإثنين على إجراء فحص لها قام الأطباء بتوجيهها عبر الجزء الخلفي من المبنى وأعطوها قناعا وجعلوها تنتظر في غرفة مهجورة.

عندما جاءت نتائج الفحص إيجابية ، أصبحت الشابة ثالث حالة فيروس الكورونا مؤكدة في مقاطعة أونونداغا في نيويورك . مفوض الصحة هناك أمر العائلة بالحجر الصحي في المنزل.

هارتصف، الكاهن ، لم يدرك أنه كان covid-19 حتى جاءه الخبر في 8 آذار أن زميله الكاهن في واشنطن ، تيموثي كول, جاءت نتيجته إيجابية. لقد رأوا بعضهم البعض في مؤتمر قبل أكثر من أسبوعين هارتسوف سرعان ما أخبر كنيسته أنه كان مريضا و كان يجري اختبارا جاءت النتيجة الإيجابية بعد ثلاثة أيام.

إنه لا يعرف ما إذا كان قد نقل العدوى إلى أي شخص في كنيسته لكنه يشعر بالذنب لأنه لم يحجر نفسه في وقت سابق.

“لم أكن اريد البقاء في المنزل, و لم أكن اريد البقاء بعيدا عن الكنيسة, و لدي الكثير من الشعور بالذنب حول ذلك” قال عبر الهاتف من شقته ، أين ما هو يشعر أفضل بكثير, بدون أي أعراض, ولكن باقي في الحجر الصحي.

“أنا أحاول تشجيع الناس ، وأشجع نفسي ، للتمييز بين ان هذا الشيء كله شيئا خطيرا جدا وشيئا مخيفا جدا. وقال إن هناك خطاً رفيع جدا بين الاثنين”.

أليسون ماكغراث هوارد ، عالمة نفسية في واشنطن اصيبت بكوفيد-19 ، قالت عن مرضها ، ” لم يكن لدي أي شيء من هذا القبيل. الأعراض تبدو غير مألوفة بالنسبة لي ، ولذلك لا أعرف كيف أجعلها منطقية عقليا.”

الأعراض تأتي وتذهب ، و إنها تشعر بتحسن لفترة.

“ثم أخذت كلبي للخارج وشعرت أنني سأسقط ” ، و بعدها الحمى ذهبت ، وبعد ذلك عادت . وبينما كنت اشد مرضا مع أشياء أخرى مثل التهاب القصبات الهوائية أو فيروسات المعدة أو نزلات البرد السيئة حقا ، ان هذا يسبب بشعور وكأنه الإرهاق المستمر. إنه أغرب شيء”

آن كورنبلط ، موظفة ادارية في مؤسسة “فيس بوك” ، مديرة و صحافية سابقة في صحيفة ” ذا بريس” ، احست فجأة بالصداع في مارس 11, وبعد فترة ليست طويلة عادت إلى منزلها في كاليفورنيا بعد رحلة إلى مدينة نيويورك.

“كان علي أن أنام في السرير” قالت أنها صدمتني مثل الشاحنة.

أعراضها التي جاءت و ذهبت في بعض الأحيان ، شعرت فقط انه بسبب الطقس.”على الرغم من أنها تعتقد انها اصيبت بcovid-19 ، الا انها تمكنت من الحصول على اختبار ، كان على مكينة المشي الأحد الماضي ، تشعر انها أفضل عندما اتصل بها طبيبها وقال أنها كانت إيجابية.

وقالت انها نشرت قصتها على Facebook ، ووصفت اليقين الذي يواجهه الجميع ، بما في ذلك مسؤولو الصحة: “اتصلت بي وزارة الصحة وأبلغتني بطلبها مني بالبقاء بعيدا عن الجميع ، بما في ذلك أطفالي . لذا من يجب أن يعتني بهم إذا إختبر زوجي إيجابي ايضا ؟ لم يكن لدينا هذا السيناريو بعد ، قالت لها ممرضة الصحة العامة ، التي عرضت الاتصال بي مرة أخرى.”

بحلول أواخر الجمعة ، ارتفعت حرارتها مرة أخرى ، وكان لديها صداع فظيع آخر. و كان فحص زوجها إيجابيا.

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع Washingtonpost بواسطة Joel Achenbach, Ben Guarino and Ariana Eunjung Cha