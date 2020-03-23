تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالزبيب والزعفران

القاهرة - لايف استايل المقادير

- أرز بسمتي : كوب

- الماء : 4 اكواب

- زبيب : ربع كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة ونصف (مطحون)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: اغسلي الأرز وانقعيه لمدة 15 دقيقة.

سخني الزيت في قدر غير لاصق على النار.

صفي الأرز وأضيفيه للزيت وقلبي قليلاً.

أضيفي الملح والهيل والزعفران والماء.

اتركي القدر حتى يغلي ثم غطيه وخففي النار واتركيه حتى ينضج.

انقعي الزبيب في الماء لمدة 20 دقيقة ثم صفيه وقلبيه بملعقة زيت لمدة دقيقتين.

اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي الزبيب على الوجه.

قدميه ساخناً إلى جانب الدجاج المشوي واللبن الزبادي. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالكاري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمان محشى أرز بالزبيب

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