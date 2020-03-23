شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حتى لو كنت شباب .. خلي بالك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات من خطر فيروس كورونا قائلة في بيان لها ان كورونا يمكن أن يصيب ويقتل الشباب وذكرت فى رسالتها " لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم فى المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التى تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر

فيروس كورونا (2) Advertisements









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