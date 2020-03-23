تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل المشمش بالتمر بخمس دقائق

المقادير - مشمش : 2 حبة (كبير الحجم و مهروس)

- التمر : 2 حبة (طري بدون نوى)

- الموز : 1 حبة (صغير الحجم و مهروس)

- حليب : كوب ونصف (بارد)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة صغيرة - مشمش : 2 حبة (كبير الحجم و مهروس)- التمر : 2 حبة (طري بدون نوى)- الموز : 1 حبة (صغير الحجم و مهروس)- حليب : كوب ونصف (بارد)- الفانيليا : ملعقة صغيرة- العسل : ملعقة صغيرة طريقة التحضير 1. اخلطي المشمش المهروس والموز والتمر والعسل والحليب والفانيلا في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعما. 2. صبي المزيج في أكواب وقدميه فورا. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالكريمة والموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الموز

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