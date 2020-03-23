المقادير - العسل : ربع كوب

- ماء دافئ : ربع كوب

- عصير الليمون : كوب

- ماء الصودا : 2 كوب

- الليمون : حسب الرغبة (حلقات / للتزيين) - العسل : ربع كوب- ماء دافئ : ربع كوب- عصير الليمون : كوب- ماء الصودا : 2 كوب- الليمون : حسب الرغبة (حلقات / للتزيين) طريقة التحضير يُذاب العسل بالماء جيِّدًا، في وعاء، فيُصبّ عصير الليمون الحامض.

توزَّع حلقات الليمون في كل كوب؛ يُصب خليط عصير الليمون حتَّى يملأ نصف الكوب، فيُملا النصف الثاني بماء الصودا. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ثموذي التوت بالليمون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل الليمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.