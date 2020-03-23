ارتفاع معدلات الطلاق في الصين بسبب تأثيرات فيروس"كورونا" المستجد

ارتفعت معدلات الطلاق في الصين بشكل حاد منذ أن بدأ وباء الفيروس التاجي كورونا في الانتشار، وقد تكون أمريكا هي التالية، إنه أمر مفهوم، مع وجود تدابير التباعد الاجتماعي المعمول بها، فإن الناس عالقون مع أزواجهم في أماكن قريبة إلى أجل غير مسمى، ما يلغي المساحة اللازمة التي يحتاجها الكثير منا في الواقع للتقارب والتواصل شركائنا.

"نتيجة لهذا الوباء ، ارتبط العديد من الأزواج مع بعضهم البعض في المنزل لأكثر من شهر، مما أثار النزاعات الأساسية، وبالتالي فقد شهد مكاتب الزواج فى الصين زيادة كبيرة في مواعيد الطلاق، أما بالنسبة لبعض الأزواج ، فإن الابتعاد الاجتماعي يثير قضايا كانت تتفجر تحت السطح، وتتسبب في غليانهم وفقا لمجلة Parade .

في حين أن بعض التوتر أمر لا مفر منه ، لكنه لا يجب أن يكون قابلًا للتغلب عليه، ولا يجب أن يكون ثابتًا. إليك بعض الطرق لتخفيف الأضرار التي لحقت بعلاقتك مع شريك الحياة فى ظل أزمة كورونا.

اقرا ايضا:

متردد بقرار الطلاق وأخاف أن أظلم زوجتي

1. تعلم قبول الوضع الطبيعي الجديد وسط أزمة الفيروسات التاجية

أوضح الدكتور ماكنولتي أن أحد الأسباب التي تجعلنا نشعر بالقلق على بعضنا البعض في الوقت الحالي هو أن روتيننا معطّل ونحن جميعًا متوترين. الحل؟ جعل روتين جديد!

يقول الدكتور ماكنولتي: "يمكن أن تساعد الخطة الجيدة". "إن الأزمات بطبيعتها هي خارج سيطرتنا. عندما ندرك ذلك ، يساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع الوضع الطبيعي المؤقت الجديد. قد يساعدنا قبول حقيقة أننا نعيش في أماكن قريبة ويجب أن نتعامل مع خصوصيات بعضنا البعض على خفض المستوى من حيث ما نتوقعه ويساعدنا على اختيار معاركنا واختيارها ".

2. استخدم عبارات "أنا" للتعبير عن احتياجاتك

هذا الشيء في اختيار معاركك؟ عليك أيضًا خوض تلك المعارك إلى حد ما. تنصح د. ماكنولتي ، "عندما يتعين علينا اختيار معركة ، من المهم أن نشكو بدون لوم. استخدم نموذج "بدء التشغيل" الذي طوره خبراء العلاقات المعترف بهم دوليًا ، د. جون وجولي غوتمان: "أشعر بـ __________ وأحتاج إلى _____________". ويوضح: "عندما نستخدم عبارات" أنت "لوصف مشاعرنا واحتياجاتنا ، فإن شكاوانا تظهر بسرعة على أنها انتقادات ، وسرعان ما يصبح الشخص الآخر دفاعيًا. استخدم البدء المرن بدلًا من ذلك. "

Advertisements

3. التحقق من مشاعر بعضهم البعض حول الفيروسات التاجية وما بعدها

إن الفيروس التاجي والحجر الصحي مرهقان بما فيه الكفاية ، ولكن بالنسبة للعديد من العائلات والأزواج ، تتفاقم هذه المخاوف بسبب المخاوف الاقتصادية من تقلب سوق الأسهم في أعقاب الوباء. من المهم التعرف على مشاعر بعضهم البعض وجعل بعضهم البعض يشعرون بأنهم مسموعون

4. امنحوا بعضكم البعض مساحة

الدكتور شرودر صريح في هذا الأمر: عليك الخروج من وجوه بعضنا البعض قليلًا. هذا هو المكان الذي يكون فيه الإبعاد الاجتماعي مفيدًا

"كل ساعة أخرى تكون في غرف مختلفة لأن :" الألفة تولد الازدراء "، كما يقول. "التواجد معًا كثيرًا يمكن أن يكون أمرًا محزنًا." هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تجادل ، يلاحظ. "لا تتحدث عن المشاكل لمدة يوم كامل. في الأيام الأخرى ، ناقش المشكلات فقط لمدة أقصاها 30 دقيقة ، وفقط عندما يكون كلا الشريكين في مزاج جيد نسبيًا ".

5. حافظ على الرومانسية على قيد الحياة

لدى Dr. Ortega أفكار رائعة لإحياء الشعلة عندما تريد فقط إشعال النار في بعضها البعض. "إعادة التواريخ من أول مرة التقيت فيها. قد لا تكون قادرًا على الذهاب إلى نفس الإعداد والحصول على نفس التجارب بالضبط ، ولكن من خلال بذل قصارى جهدك في أوقات الاستجمام عندما كان الحب المبكر يتفتح ، فإن الشجار الذي يسببه الحجر الصحي سيقل بشكل كبير. "

يقترح الدكتور شرودر مسك الأيدي (طالما أن كلا الشريكين خاليان من الفيروسات) يمكن إن تتمتع الحضن والضحك في فيلم مضحك أو كوميديا مشاهدة ممتعة أمر رائع أيضًا ، مثل ألعاب الطاولة وألعاب الورق التي تجبرك على التواصل البصري وتشتيت انتباهك عن العذاب والكآبة في الخارج.

قد يهمك ايضا:

أفكر بالطلاق وإكمال دراستي لكن خائفة على ابنتي

اعترف بخيانته وقرر الطلاق