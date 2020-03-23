تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل الموز بالحليب

المقادير - الموز : 1 حبة (كبير الحجم)

- حليب : كوب

- العسل : ملعقة كبيرة - الموز : 1 حبة (كبير الحجم)- حليب : كوب- العسل : ملعقة كبيرة طريقة التحضير 1. ضعي الحليب والموزة في الخلاط الكهربائي. 2. أضيفي العسل ويمكن زيادة كميته حسب الرغبة. 3. اخلطي المزيج حتى يصبح ناعماً ومتجانساً. Advertisements 4. صبي الكوكتيل في أكواب وزينيه بالعسل وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالكريمة والموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الموز

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