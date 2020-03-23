تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركوكتيل البرتقال الكريمي

المقادير

- عصير البرتقال : كوب

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- مكعبات الثلج : 2 كوب - العسل : 3 ملاعق كبيرة- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة- الموز : 1 حبة (مقطع)- مكعبات الثلج : 2 كوب طريقة التحضير 1. ضعي عصير البرتقال مع عصير التفاح والعسل والحليب البودرة في الخلاط. 2. أضيفي الموزة والثلج واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً. 3. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالكريمة والموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الموز

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