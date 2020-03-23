تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس بالكريمة

القاهرة – لايف ستايل المقادير - البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة جداً)

- الماء : كوب

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم ناعم)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : 3 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين) - البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة جداً)- الماء : كوب- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم ناعم)- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة- طحين : 2 ملعقة كبيرة- حليب : 3 اكواب- ملح : نصف ملعقة صغيرة- أعشاب مجففة : ربع ملعقة صغيرة- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين) طريقة التحضير 1. ضعي البطاطس المفرومة مع الماء في قدر على النار المتوسطة حتى تغلي ثم غطي القدر واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ثم صفيها واتركيها جانباً. 2. في قدر آخر سخني الزبدة وأضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقة. 3. أضيفي الطحين وقلبي حتى يصبح محمصاً ويتماسك مع الزبدة. 4. أضيفي الحليب مع التحريك حتى يتكون مرق سميك واتركي المزيج ليغلي لمدة دقيقتين. Advertisements 5. أضيفي البطاطس المسلوقة والملح والأعشاب والفلفل واتركي المزيج على النار لمدة 3 دقائق. 6. اسكبي الشوربة في أطباق ووزعي البقدونس وقدميها ساخنة فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية كفتة بالبطاطس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام البطاطس بالبازيلا

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