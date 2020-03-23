تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس والباذنجان للرجيم



المقادير

- خليط الطماطم للتزيين :

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

طماطم : 2 حبة (متوسطة الحجم / مفرومة فرمًا ناعمًا)

الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

أوريغانو : ملعقة صغيرة

- البطاطس : 3 حبات متوسطة

- الباذنجان : 500 غراماً (من الحجم الكبير)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- مرق دجاج : 6 اكواب

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفلفل الحلو : رشّة

- الفلفل الأبيض : رشّة

- الفلفل الحار : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

يُقشّر كلٌّ من البطاطس والباذنجان، ويُقطّعان إلى مكعّبات. توزَّع المكعبات في وعاء خاص بالـ"مايكرويف"، ويُصبُّ القليل من الماء فوقها. تدخل القدر إلى الـ"مايكرويف" لعشر دقائق. يُصفّى الخليط بعد ذلك، ويوضع جانبًا.

يُسخَّن الزيت في قدر عميقة، فيُضاف البصل، ويُقلّب حتَّى يشقرَّ لونه. ثمَّ، يُضاف الثوم، مع التقليب لدقيقة. يصبّ المرق، فتوضع التوابل (الملح والفلفل الحلو والفلفل الأبيض والفلفل الحارّ)، وخليط مكعبات البطاطس والباذنجان.

تُرفع القدر عن النار؛ يُستخدم شريط الخلَّاط الكهربائي لهرس الخليط، وذلك حتَّى يُصبح ناعمًا. توضع القدر على النار من جديد، وذلك حتَّى بدء غليان الشوربة، مع التقليب باستمرار، حتَّى يسمك قوام الشوربة.

للتزيين: يُحمَّى الزيت في قدر أخرى؛ يُضاف الثوم، مع التقليب لدقيقة، فتُضاف البندورة، ويُصبّ الخلّ. تغطّى القدر، التي تُترك على النار لثلاث دقائق. يرشّ الـ"أوريغانو"، مع التقليب.

طريقة التقديم: تُقسَّم الشوربة إلى ستّ حصص متساوية. وتقدّم الشوربة ساخنةً، مع توزيع خليط البندورة على الوجه.

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