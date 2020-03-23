القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت : ملعقة كبيرة

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة مكعبات)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومبشور)

- معكرونة لسان العصفور : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم جداً)

- الثوم : فص (مهروس)

- الشبت : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 5 اكواب (أو خضار)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير سخني الزيت والزبدة في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي لسان العصفور والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمص.

أضيفي البطاطس والجزر والملح والكركم والفلفل الأسود وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي مرق الدجاج وغطي القدر واتركيه يغلي على نار منخفضة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج المكونات.

يمكنك إضافة المزيد من الماء والمرق عند الحاجة.

أضيفي الشبت المفروم وقلبي ثم اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية كفتة بالبطاطس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام البطاطس بالبازيلا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس بلسان العصفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.