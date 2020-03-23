تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس بالذرة

المقادير - الذرة : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البطاطس : 2 كوب (مسلوقة ومهروسة)

- حليب : كوب ونصف طريقة التحضير - الذرة : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)- البصل : 1 حبة (مفروم)- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة- البطاطس : 2 كوب (مسلوقة ومهروسة)- حليب : كوب ونصف 1. سخني الزبدة في قدر على النار وأضيفي البصل وقلبي لمدة 6 دقائق. 2. أضيفي البطاطس والحليب وقلبي حتى يغلي الحليب ويصبح المزيج سميكاً. 3. أضيفي الذرة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق على نار منخفضة. 4. تبلي بالملح والفلفل وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية كفتة بالبطاطس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام البطاطس بالبازيلا

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