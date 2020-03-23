شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لتنظيف صدرك وجسمك من العاصفة الترابية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البلاد اليوم نشوب عاصفة ترابية شديدة، وهذا يعد من الأمور المتوقعة خلال دخول فصل الربيع، يتعرض الطقس لحالة من الارتباك الشديد، من برودة وحرارة وأتربة في الجو.ومن المتعارف عليه أن الأشخاص أصحاب مرضي حساسية الصدر والجيوب الأنفية، أن هناك العديد من التحذيرات التي يجب عليهم إتباعها تجنبا لتعرضهم لأي مضاعفات صحية، بسبب تعرضهم للأتربة، ومن أبرزها تناولهم للعلاجات الموصفة لهم من قبل الطبيب.



تنظيف الجسم

وأيضا هناك العديد من النصائح للأشخاص الذين تعرضوا للعاصفة الترابية، يجب عليه القيام بها فور رجوعهم للمنزل، حال اضطرارهم للنزول، وذلك لتجنب تعرضهم لأي مضاعفات صحية بسبب استنشاقهم للأتربة، وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-تناول الكثير من الماء يعد من الحيل الجيدة لتنظيف وتطهير الجسم، فهي تحتوي علي عناصر طبيعية تعمل علي تطهير الجسم بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول 12 كوبا.

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-أثبتت الدراسات الطبية، أن الإكثار من تناول السوائل الساخنة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير تطهير الصدر والأنف، ولذا عليك الإكثار من تناول الشاي والينسون والنعناع، والزعتر فهي مشروبات تعمل علي تنظيف الجسم من الأتربة.

-عليك تنظيف الأنف بماء المالح، فهذه الحيلة تساعد بشكل كبير في ترطيب الأنف وحماية الصدر من نزول الأتربة عليه وتعرضك للإصابة بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

-يمكنك تناول مشروب الزنجبيل أو وضعه علي الطعام أثناء الطهي، فهو له العديد من الخصائص الطبيعية التي تحميك من التعرض لأي مشاكل صحية ناتجة عن التعرض للأتربة، ولذا تناوله كوبا منه فور رجوعك للمنزل.