الشرطة الإسبانية تغنّي للمواطنين للتخفيف من معاناة فيروس "كورونا"

أظهر مقطع فيديو، لقي انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، رجالا من الشرطة الإسبانية يعزفون الموسيقى ويغنون مع السكان بهدف التخفيف عنهم أثناء فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.ويظهر الفيديو دورية أمنية تمر بأحد الشوارع الضيقة في مايوركا، حيث أطلقت سيارتا شرطة صفارات الإنذار قبل أن تتوقف، ويترجل أفراد الأمن من العربات ويبدأ أحدهم العزف على آلة الغيتار. وشرع الضباط في التصفيق وغناء "خوان بيتيت"، وهي أغنية أطفال شائعة في كاتالونية، وخرج السكان من النوافذ والشرفات ليتفاجئوا بهذا الاحتفال الشرطي الذي تفاعلوا معه وابتهجوا له.ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن أحد الضباط عضو مجموعة غنائية، تخطط لمواصلة الغناء للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة، كما أعلنوا على صفحاتهم بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم (ما يفسر لماذا بدا بعض المواطنين غير متفاجئين بالعرض).

الاحتفال الغنائي لم يكن العرض الوحيد الذي قدمه رجال الشركة في إسبانيا، فبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، فإن أفراد شرطة مدريد نظموا عرضًا بسياراتهم لتقديم التحية للعاملين في المجال الطبي لجهودهم في مكافحة انتشار عدوى "كوفيد 19" الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول تضررًا من انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا، والرابعة عالميًا، حيث سجل أكثر من 28 ألف إصابة و1750 حالة وفاة. أضافت اليوم فقط أكثر من 3 آلاف إصابة و375 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا و29 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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