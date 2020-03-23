شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات تجعل ارتداء الكمامة ضرورة للحفاظ على حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء الكمامات انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا، لكن أصدرت منظمة الصحة العالمية نصائح بعدم ارتداء الكمامة للأصحاء وأنه يجب ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة عند رعاية شخص مصاب بفيروس كورونا، فى هذا التقرير نتعرف على الحالات التى تجعل من الضرورى ارتداء الكمامة أو القناع الطبى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وهناك دراسات تثبت أن فرص الإصابة بفيروس كورونا عن طريق لمس السطح الملوث أكثر من قطرات الهواء المصابة، لذا فإن الشيء الأفضل والأكثر فعالية هو الحفاظ على نظافة اليدين ونظافة الجهاز التنفسي.

حالات تستوجب ارتداء الكمامة أو القناع الطبي

1- ارتديها إذا كان لديك أعراض الأنفلونزا

تحتاج إلى ارتداء قناع إذا كنت تسعل أو تعطس وتظهر أعراض الأنفلونزا عليك، لاحتواء انتشار فيروس كورونا وحماية من حولك.

2-ارتديها إذا كان هناك شخصاً حولك مصاباً بأعراض الأنفلونزا

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تحتاج إلى ارتداء قناع إذا كان لديك شخص من حولك يظهر عليه أعراض الأنفلونزا ؛ قد يكون أو لا يكون حالة مؤكدة لفيروس كورونا.

3-ارتديها إذا كنت ستخرج وتعاني من أمراض مزمنة

إذا كنت فوق سن الستين وتعاني من حالات صحية أساسية مثل مرض السكري وأمراض القلب وغيرها ، فأنت بحاجة إلى البقاء محميًا نظرًا لأنك تقع في الفئة الضعيفة، يضطر العديد من هؤلاء الأشخاص إلى زيارة المستشفى بانتظام ولا يمكن أن يتعرضوا للفيروسات الضارة.

4- ارتديها إذا كنت تعمل فى الرعاية الصحية والطبية

إذا كان فريق الرعاية الصحية لدينا يواجه نقصًا في أساسيات النظافة هذه فإننا نواجه خطر انتشار هذا الفيروس بشكل أسرع ، حيث أنهم يتواصلون مع المصابين وغيرهم في كثير من الأحيان.