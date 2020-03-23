شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية لمرضى الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فصل الربيع تحدث تقلبات شديدة في الطقس، وتزداد فرص تعرض البلاد للعواصف الترابية، التي تشكل خطرا كبيرا على مرضي الجيوب الأنفية.

واليوم تشهد البلاد عاصفة ترابية شديدة، وفي حالة عدم التعامل الصحي لمرضي الجيوب الأنفية معها سيزداد فرص تعرضهم للمضاعفات وأبرزها عدم القرة علي التقاط النفس، وذكر موقع "healthline" بعض النصائح الخاصة لمريض الجيوب الأنفية، وأفضل طرق التعامل مع العاصفة الترابية، ومنها:

- الاهتمام بتنظيف الأنف جيدا يعد من أبرز وأهم الحيل الصحية لتقليل تراكم الأتربة في الأنف، وأيضا الحد من الإصابة بضيق التنفس.

-من أهم الحيل استنشق بخار الماء، لأنه يساعد علي ترطيب المخاط فى الأنف وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية والشعور بالألم.

-أضاف التقرير، أنه ينصح بغسيل الأنف بالماء المالح، فهذه الطريقة تساعد على تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، وتعمل علي تنظيفها.

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-ابتعد عن الأدخنة بكل أنواعها، كالسجائر أو الشيشة لأنها من الأمور التي تزيد فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية والمضاعفات الصحية، ويصعب بسببها علاج التهاب الجيوب الأنفية.

- في حالة نشوب العاصفة الترابية، عليك أغلق الشبابيك والأبواب جيداً، لتقليل دخول الأتربة للمنزل، لأنها تزيد من الشعور بألم التهاب الجيوب الأنفية.

-أخذ العلاجات الخاصة بالتهاب الجيوب الأنفية يعد من أهم النصائح التي تحميك بشكل كبير من التعرض للمضاعفات الصحية الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية، ومنها حبوب الحساسية، البخاخ.

-عليك الإكثار من تناول الماء لأنها تساعد بشكل كبير في ترطيب الأنف.

-التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.