شكرا لقرائتكم خبر عن التثدي عند الرجال مشكلة لها حل.. الدكتور شادي سامي الدماطي يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التثدي عند الرجال مشكلة يعاني منها أغلب الرجال والتي تتسبب لهم في كثير من الإحراج والضيق.

الدكتور شادي سامي الدماطي أخصائي جراحة التجميل، في مراكز change me، المعتمدة من DR Z ADVISOR، يوضح طرق التصدي لمشكلة التثدي عند الرجال.

وأوضح الدكتور شادي الدماطي في حديثه لـ ”الخليج 365” أن التثدي أو تضخم الثدي عند الرجل مشكلة تجعله لا يستطيع مواجهة الأخرين من الخجل، أو أن يرتدي ما يحلو له من ملابس، أو أن يمارس رياضته المفضلة أو ينزل حمام السباحة، وتجعله لا يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي، وتلك المشكلة زادت مؤخرا في الأونة الأخيرة.

وأكد إن أسباب التثدي عند الرجال متعددة لعل أبرزها العوامل الوراثية والتي تعد السبب الرئيسي وتظهر في عمر الـ 18 عام تقريباً، بالإضافة الي تناول بعض الرجال لأدوية تحتوي على هرمونات لبناء العضلات.

Advertisements

وأشار الي ان التثدي له اربعة درجات ويتكون اساسا من تضخم في الغدة، او بسبب تجمع دهون، وفي الحالات الثالثة والرابعة يكون مصحوب بترهل الجلد.



مميزات للقضاء على التثدي عند الرجال جراحياً

ولفت الدكتور شادي أنه الأن مع التطور الحديث أصبح هناك العديد من الحلول للقضاء على التثدي تتمثل في شفط الدهون من تلك المنطقة، والذي يتم من خلال جرح بسيط نصف سنتيمتر، اسفل الذراعين وبجانب الثديين يتم من خلاله إذابة و شفط الدهون واستئصال الغدة، وبعد اجراء العملية بأربع أو خمس ساعات يمكن للمريض ممارسة حياته بشكل طبيعي للغاية، والورم الناتج عن اجراء العملية يستمر لمدة اسبوعين على حد اقصى، لا يمنع المريض من ممارسة حياته، وفي اليوم التالي يمكن النزول للعمل، وبالتالي النتيجة تستمر لفترة طوال العمر، ولم يتم تكرار تلك العملية مرة اخرى على مدى الحياة.

وأكد ان تلك العملية تتيح للرجل ممارسة حياته بشكل أفضل حيث يستطيع ان يواجه الاخرين بكل ثقة دون الشعور باي خجل، فضلا على ارتداء ما يحلو له من ملابس.

الجدير بالذكر إن مراكز "change me" معتمده من DR Z ADVISOR العالمية “ وهي عالم ملىء بالجمال ومرتبط بكل التخصصات الطبية التجميلية والصحية بشكل عام , عمل على توصيل الخدمة من الطبيب الماهر الى الجمهور , كما يساعد الجمهور على إيجاد ما يبحثوا عنه بشكل سهل ويسير , حيث يتضمن موقع DR Z ADVISOR خدمات تثقيفية وتدريبية وتوعوية وخدمة الوصول الى المركز الطبى والطبيب المناسب بما يتناسب مع الإمكانيات المادية والمعنوية والجغرافية لكل فرد بحسب إحتياجه ومتطلباته , كما يصل موقع DR Z ADVISOR الطبيب بالجمهور المستهدف من خلال دراسة الواقع ومن خلال بحث الجمهور عن الأطباء .

كما يقدم DR Z ADVISOR كل اساسيات التجميل الجراحية وغير الجراحية بكل ألوان وفنون الطب التجميلى من خلال أساسيات عالم التجميل والجمال الحقيقى , كما يتيح فرصة التعرف على أهم المراكز الطبية العالمية والأطباء المرتبطين بمجال التجميل فى جميع أنحاء العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا .

للحجز مع دكتور شادي سامي والتعرف على سيرته الذاتيه:



للتواصل-شادي-سامي