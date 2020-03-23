الدكتورة دعاء سهيل تكشف عن أبسط الطرق للتغلب على مشكلة "الجوع"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالجوع هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن، فإذا تم التغلب على تلك المشكلة يتم التخسيس بسهولة.الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، تكشف من خلال التقرير التالي أسهل الطرق للتغلب على مشكلة الجوع من أجل القضاء على السمنة.



طرق للتغلب على مشكلة الجوع لإنقاص الوزن

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” أن مشكلة الجوع تنبع من الحرمان من الطعام لفترات طويلة أو عدم تناول الطعام الذي يشعر المريض بالشبع، كما إن عدم تناول الطعام لفترات طويلة يؤثر سلبياً على معدل الحرق في الجسم، لذا يجب على المريض بداية تنظيم تناول الثلاث وجبات في مواعيد محدده من النوم وتناول سناكس ما بين الوجبات الرئيسية مثل الخضروات الطازجة والفواكهه، وتلك هي الخطوة الاولى للتغلب على مشكلة الجوع.

واشارت انه يجب مع اتباع نظام غذائي متوازن تناول كورس التخسيس المخصص للتغلب على مشكلة الجوع والذي لابد أن يحتوي على مجموعة من الألياف العالية التي تساعد على قمع الشهية هذا بالطبع بعد التعرف على الحالة الصحية للمريض، ويجب ان يحتوي كورس التخسيس على نسبة عالية جدا من الجارسينيا فهو مفيد جدا لمن يعاني من شهية عالية، فهو يحتوي على حمض HCA المسئول على محاربة هرمون الياس المسئول عن تخزين الدهون في الجسم ، كما انه يساعد كثيرا على قمع الشهية.

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