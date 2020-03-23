كورونا فيروس والكلوروكين: هل تمت الموافقة على استخدامه في الولايات المتحدة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 04:14 مساءً - يدّعي الرئيس ترامب أنه تمت الموافقة على دواء يستخدم ضد الملاريا في الولايات المتحدة لعلاج فيروس الكورونا الجديد.

ويعتبر الكلوروكين واحداً من أقدم الأدوية المضادة للملاريا وأكثرها شهرة.

هل الرئيس على حق وما هو معروف عن فعاليته؟

الكلوروكين موجود منذ عقود ولم يعد موصى به في الكثير من دول أفريقيا بسبب المقاومة التي تكونت له من قبل طفيليات الملاريا.

وقد استحدثت بعض البلدان لوائح للحد من تعاطي هذا الدواء، ولكنه ظلّ شائعاً في البلدان التي لديها سوق نشطة للأدوية في القطاع الخاص وتباع على نطاق واسع.

وهذا ما يحدث على وجه الخصوص في نيجيريا حيث وردت تقارير عن ارتفاع الطلب على الكلوروكين في الصيدليات مما أدّى إلى حالات نقص، وهو ما يؤججه جزئياً بيان السيد ترامب.

وقد ادّعى الرئيس ترامب في اطلالته الإعلامية اليومية، أنّ إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة قد وافقت على استخدام الكلوروكين في علاج فيروس الكورونا، وهذه الإدارة هو الجهاز المسؤول عن ترخيص الأدوية في أمريكا.

“سنتمكن من جعل ذلك العقار متاحاً على الفور تقريباً وهذه الخطوة كانت جيدة جداً لإدارة الغذاء والدواء. لقد مرروا عملية الموافقة – لقد تمت الموافقة عليه”.

ومع ذلك، أوضحت إدارة الأغذية والعقاقير أنه لم يتم الموافقة على علاج المصابين بفيروس كوفيد19.

” لا توجد علاجات أو أدوية معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير لعلاج أو منع Covid-19.”

ومع ذلك، تقول إدارة الأغذية والعقاقير أنّ هناك دراسات جارية لمعرفة ما إذا كان الكلوروكوين يمكن أن يكون فعالا ًفي علاج كوفيد19.

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وفي إحاطة إعلامية لاحقة، قال السيد ترامب أنّه قد تمّت الموافقة على استخدام “الكلوروكين” “استخداماً رحيما””.

ويقصد بذلك حين يقدم الطبيب دواء لم تبرئه الحكومة بعد لمريض في حالة تهدد حياته. وفي هذه الظروف يستطيع الأطباء وصف الكلوروكين على أنه دواء مسجلّ.

ليس مستغرباً أنّ الكلوروكين كان جزءاً من البحث لمساعدة مرضى فيروس الكورونا. فهو دواء معروف، ورخيص وسهل الإنتاج. وفي علاج مرضى الملاريا، استخدم العقار للحد من الحمى والالتهاب.

يبدو أن الكلوروكوين قد أوقف فيروس كورونا في الدراسات المخبرية. “هناك بعض الأدلة من الأطباء تقول أنّه يبدو أنه يساعد، ” يقول جيمس غالاغر، مراسل بي بي سي الصحي.

لكن الأهم ّ أنه لم تكن هناك تجارب سريرية كاملة والتي تعتبر ضرورية لإظهار كيف يتصرف العقار في المرضى الفعليين، على الرغم من أنها جارية في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على فعاليته، ولكنه جزء من المحاولات المستمرة.

“من أجل معرفة العلاجات التي يمكن أن تعمل على علاج العدوى الفيروسية نحن بحاجة إلى إجراء التجارب السريرية للحصول على كامل الأدلة لمعرفة ما إذا كانت تعمل أم لا” يقول الأستاذ ترودي لانغ مدير الصحة العالمية شبكة في جامعة أكسفورد.

وكان الاهتمام بالعقار قد اكتسب بالفعل قوة جذب على الإنترنت.

وقد ارتفعت عمليات البحث عن الكلوروكين في الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البحث على جوجل، وتسبب المقاول إيلون مسك في ضجة عندما غرد ببعض البحوث في ذلك.