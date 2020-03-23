الأمير الصغير يُعطي دوقة كامبريدج هدية الاحتفال بعيد الأم

غالبًا ما يكون "عيد الأم" فرصة رائع لتقديم الشكر والعرفان بالجميل للأمهات اللاتي تعبن كثيرًا في تربية أطفالهن، كما يُعد فرصة يستغلها ليست فقط الأطفال العاديين، لكن أيضًا الأطفال الملكيين للاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق 21مارس/آذار من كل عام، وفي المملكة المتحدة، شارك الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، بصورة لبطاقة رائعة قدمها الأمير جورج لكيت ميدلتون دوقة كامبريدج للاحتفال وتهنئتها بعيد الأم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ونشر دوقة ودوقة كامبريدج، صور على حساب "كينسجتون رويال بالاس"، عبر موقع الصور الشهير انستجرام، مجموعة مختارة من الصور، بما في ذلك جهود وأعمال يدوية للأمير جورج الملكى الصغير صاحب الستة أعوام، والتي تتميز بمزهرية صفراء مع باقة من الزهور الحمراء.

إلى جانب سلسلة من الصور القديمة لمؤثرة، والتى تحيى ذكرى كارول ميدلتون، والدة كيت، والأميرة ديانا فى صورة مع الأميرين هارى ووليام،و تبادل الزوجان أيضًا رسالة دعم صادقة لأولئك الذين قد لا يتمكنون من قضاء الوقت مع أحبائهم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بصورة كبيرة واجتياحه العالم باختلافه.

وعلق دوقة ودوقة كامبريدج على المنشور"للأمهات الجدد والقدامى والعائلات الذين يقضون اليوم معا، والمنفصلين، نفكر فيكم جميعًا في هذا الوقت العصيب، عيد أم سعيد".

المعجبين ومتابعى دوقة ودوق كامبريدج من جميع أنحاء العالم سعدوا بالمشاركة المؤثرة، وشكروا العائلة المالكة على المشاركة خلال هذه الفترة الصعبة.

وقال أحدهم "نحتاج إلى المزيد من المحتوى مثل هذا في هذا الوقت العصيب! شكرا لكم بصدق، من مراقب ملكي إندونيسي، بينما قال آخر:" 3 أمهات جميلات ومحبات للغاية، عيد أم سعيد لجميع الأمهات، أنا أحب بطاقة الأمير جورج، لطيفة للغاية".

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