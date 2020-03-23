مواطنون يتجمعون على الشرفات في بلدانهم للتصفيق تكريما للكوادر الطبية

انتشرت مقاطع فيديو لمواطنين في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبروكسل وسويسرا ودول أوروبية أخرى بالإضافة إلى تركيا بعد الإعلان عن الحجر الصحي وهم يصفقون على شرفات منازلهم تكريما للعاملين في القطاع الصحي.

ويتجمع سكان باريس على الشرفات كل يوم في الساعة الثامنة مساء للتصفيق للأطباء والممرضين الذين يعملون جاهدين لمكافحة فيروس كورونا.



أما في تركيا فدعا الناس إلى التجمع في الساعة التاسعة مساء والتصفيق إظهارا لدعمهم الكوادر الطبية في البلاد.وانضمت إسبانيا وإيطاليا وبلدان أخرى إلى الحملة، تشجيعا لعمل الأطباء والممرضين الشاق في مواجهة الفيروس.



وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.

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