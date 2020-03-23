السعودية واجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا

جميع الدول المتقدمة ووسائل إعلامها ومواطنيها يتناقلون الجهود الجبارة والإجراءات الاستباقية والاحترازية التي بذلتها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19، سواء من خلال معالجة المصابين، أو توفير المستلزمات الضرورية، وحتى تأمين المستلزمات الغذائية، وغيرها من الإجراءات، ولعلّ أبرزها:

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السعودية واجراءات استباقية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا

1- مبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين في المحاجر الصحية

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تهدف المبادرة لزيارة ودعم منسوبي الصحة العاملين بالمحاجر الصحية بمنطقة الرياض، في عددٍ من الفنادق التي تم تهيئتها سابقًا من قِبل الجهات المعنية، لاحتواء القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم وخلوهم من الفيروس.

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2- لأننا نحبكم، ونحب بلدنا الذي نخاف عليه، ابقى في بيتك..

بهذه الجملة التوعوية الهادفة، وعبر مقطع فيديو قصير، شارك فيه أكثر من 30 استشارياً وطبيباً، خاطب أطباء سعوديون المواطنين والمقيمين بأهمية البقاء في البيت حفاظًا على سلامة الجميع وعدم الخروج إلا للضرورة، وتجنّب التجمعات وعدم المصافحة وغسل اليدين، واستخدام المعقم أثناء الخروج والدخول إلى المنزل، ولعدم نشر الشائعات.

3- جازان يعتمد خطة مواجهة كورونا بالمنطقة

وجه أمير منطقة جازان خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سموه، بأهمية التعاون ومضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي تحدد أدوار ومهام جميع الجهات المعنية ورفع درجة الجهوزية لمواجهة الفيروس، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية، للتصدي للفيروس والحد من انتشاره. من خلال التنسيق المستمر والفاعل من قِبل الجميع.

4- مبادرة ‫#كلنا_مسؤول_نبيها_صفر للحد من كورونا

تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم للحفاظ على صحتهم. وبتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أطلقت إمارة المنطقة من خلال حسابها على تويتر وعبر هاشتاق مبادرة) #كلنا_مسؤول_نبيها_صفر)، ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-. المبادرة تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة لحثّ المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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