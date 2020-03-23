أطعمة يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها ببضعة أيام.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في بعض الأحيان، قد نجد منتجات تجاوزت مدة الصلاحية، ونفكر حينها هل نأكلها أم نرميها خاصة وأنه دائماً ما يتردد على مسامع كثيرين منا أن تواريخ انتهاء الصلاحية هي إرشادية أكثر من كونها دليلا على مؤشر سلامة الطعام.

وفي نفس السياق، يقتضي القانون الاتحادي أن تحمل المنتجات علامة انتهاء صلاحية، كما تسن بعض الدول سحب المنتجات من رفوف المتاجر قبل أيام من انتهاء صلاحيتها.

وفي السطور القادمة، نستعرض لكِ بعض المنتجات التي يمكن تناولها حتى بعد انتهاء صلاحيتها.

المعلبات

تعد الأطعمة المعلبة من الأطعمة التي يمكنكِ تناولها حتى بعد انتهاء صلاحيتها، فمثلاً المعلبات التي تصنف على أنها عالية الحموضة مثل صلصة الطماطم، يمكنك الاحتفاظ بها لمدة 18 شهرا، والأطعمة منخفضة الحموضة مثل الفاصوليا الخضراء والحمراء، تعتبر خالية من المخاطر لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ويقول بيغي فانلاين، أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة تكساس، عليكم حفظ الأطعمة المعلبة والجافة في مكان جاف ومظلم ودرجة حرارته بين 50 و 70 فهرنهايت، لأن الرطوبة تعد عاملاً مسرعاً في تلفه، كما عليك التخلص من الأطعمة المعلبة بعد فتحها بمدة قصيرة، لأنها تصبح مكاناً لنمو البكتيريا.

الجبنة

تعتبرالجبنة من أنواع الطعام الذي لا يفسد بعد انتهاء صلاحيته، حتى لو ظهر عليها القليل من العفن، فقط قم بقطع الجزء المتعفن، لأن الباقي وحتى مع انتهاء صلاحيته يبقى تناوله آمنًا.

الأطعمة الجافة

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تعتبر الأطعمة مثل الشوكولاته والأرز والمعكرونة والعدس صالحة للأكل حتى بعد سنوات من انتهاء صلاحيتها، لأنها أطعمة جافة فلا يوجد خطر العفن، والشوكولاتة تعتبر جيدة لمدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

البيض

يفضل الاحتفاظ بالبيض في الثلاجة، لأن هذا يبقيه صالحًا للأكل لمدة أطول في أسبوعين تقريبًا، لكن إذا كان بياض البيض ورديًا عند فتحها، عليكِ حينها التخلص من العلبة فوراً.

وللتحقق من صلاحيتها، ضعي البيضة في كوب من الماء البارد، فإذا بقيت في الأسفل فهي جيدة، وإذا طفت على السطح يعني أنه عليكِ التخلص منها.

البسكويت

يحتوي البسكويت على مواد حافظة، مما يجعله آمنًا لفترة بعد مرور تاريخ البيع وحتى شهرين من تاريخ انتهاء صلاحيته، لكن يصبح البسكويت عادة بعد فترة من شرائه طرياً، وهذا لا يعني أنه غير صالح للأكل، فقط جربي وضعه في الفرن، حينها سيصبح مقرمشًا مرة أخرى.

الخبز

يمكنكِ وضع الخبز بالثلاجة وتناوله لمدة قد تصل إلى أسبوعين، لأن الخبز يعتبر من الأطعمة المعروفة بأنها تفسد بسرعة، لكن حتى عند وضعه بالثلاجة، إذا قمت بملاحظة أي عفن عليه قومي برميه على الفور.