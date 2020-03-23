ترامب يوجه بإقامة محطات طبية طارئة في المناطق "الساخنة" بسبب "كورونا"

تتوالى الإجراءات الاتثنائية في دول العالم كافة، بعد تفشي وباء كورونا العالمي، في محاولة للحد من انتشاره والسيطرة عليه، وفي الولايات المتحدة الأميركية، أعلن الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، فرض حالة الطبية في الولايات المتضررة بكورونا ، وقال "نحن في حالة حرب مع كورونا وعلينا أن نتحلى بالوطنية"، لافتا إلى أنه وجه بإقامة محطات طبية طارئة لفيروس كورونا في المناطق الساخنة.

وأضاف "ترامب" في كلمة له بـ"البيت الأبيض" خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية بشأن تطورات كورونا، إنه من الضروري احترام توجيهات السلطات لمواجهة كورونا العدو الخفي، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص لمواجهة كورونا كانت عظيمة، واعدًا بأن الاقتصاد سيقف مجددا بعد الانتصار على كورونا الذي وصفه بالعدو الشرس.

وفي سياق متصل ذكر ترمب أنه أخبر إيران وكوريا الشمالية بأن بلاده جاهزة لمساعدتهما لمواجهة كورونا، كما لفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الصيني حول كورونا وأناه "منزعج منه"، حيث قالت خلية الأزمة الأميركية بشأن كورونا إنها تتوقع تسليم إمدادات طبية للولايات خلال 24 ساعة.

من جهته أفاد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنه تم إجراء فحص كورونا لأكثر من 254 ألف مواطن، حيث أُصيب بالفيروس القاتل حتى الآن أكثر من 30 ألف شخص في مدن الولايات المتحدة.

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