جدة إيطالية تُقدم دروس طهي عبر الإنترنت بعد تفشي وباء كورونا

لاشك في أن فيروس كورونا المستجد ألقى بظلاله على كافة قطاعات الحياة حول العالم، ولا سيما تلك البلدة التي تبعد حوالي ساعة عن شمال "روما" الإيطالية وهي بلدة "بالومبارا"، التي اعتاد المسافرون على مدى السنوات الثلاث الماضية برحل إليها، لصنع "المعكرونة" مع الجدة الإيطالية التي تذهب ببساطة من قبل "نونا نيرينا".

وبدأ الأمر عندما أنشأت حفيدة الجدة المذكورة، كيارا نيكولانتي، صفحة لعرض مأكولاتها، ما جذب الصحافة والمجموعات الدولية أكثر لركوب القطار إلى الريف الإيطالي، فما كان من "نيكولانتي" إلى أن قامت بتجنيد جدّات أخريات في القرية للمشاركة، وهو ما ألهم عمدة البلدة إلى فتح قلعة قديمة كانت مغلقة منذ سنوات، لاستقبال السائحين الذين تدفقوا على القرية.

إلا أن تفشي فيروس كورونا، تسبب في إلغاء الحجوزات بدءًا من فبراير/شباط، لكن نيكولانتي لا تزال ترى أهمية التواصل مع الناس من خلال الطعام، حيث أدركت أن هناك طريقة أخرى وتحولت إلى الإنترنت برسالة جديدة: إذا لم تتمكن من القدوم إلى إيطاليا، فستأتي إيطاليا إليك، وأطلقت على التجربة Nonna Live وهو برنامج يعمل لمدة ساعتين ويكلف 50 دولارًا.

ترسل نيكولانتي قائمة بسيطة من المكونات والأدوات التى يمكن تحضيرها، مع تحديد موعد اللقاء، بينما تنضم نونا نيرينا، البالغة من العمر 84 عاما، فى عطلات نهاية الأسبوع.

تقول نيكولانتي: "عندما فتحنا الصف وبدأنا في الحصول على بعض الحجوزات، حدث أجمل شيء.. في غضون أسبوعين، تلقينا مئات الرسائل من جميع أنحاء العالم من أشخاص قابلتهم مرة واحدة في حياتي وهم يرسلون إلي رسالة ليخبروني أننا نصلي من أجلك، نحن نحبك، نأمل أن نراك".

كانت العلاقات في قلب تجربة صنع المكرونة، قبل ثلاث سنوات، كانت نيكولانتي حاملاً وحياتها تتغير بسرعة، أجبرها قضاء الوقت مع جدتها على التباطؤ وإدراك أن التقاليد كانت تختفي خاصة بين الأجيال الشابة.

وتقول نيكولانتي، التي تبلغ من العمر الآن 30 عامًا، إن الطريقة التي يتراكم بها الأشخاص في سنها في العمل تعني أن هناك وقتًا أقل للاتصال الأسري الذي تشتد الحاجة إليه والذي يربط الأجيال ببعضها البعض.

ولا تزال دروس Nonna Live تجربة تفاعلية، وليست فئة فيديو مثلما تجده على يوتيوب، بالإضافة إلى عرض موسيقى ورقص وغيرها من وسائل الترفيه، وتقول نيكولانتي: "كانت المرة الأولى التي حاولت فيها شرح أن الناس يمكنهم رؤيتها وسماعها عبر محادثة الفيديو كانت أشبه بالجنون".

ويقول نيكولانتي: "بالنسبة إلى المكرونة المصنوعة يدويًا، فهي ليست المكونات فقط.. إنها حقا تقنية اليد، وهي شيء يمكن أن تعلمك إياه الجدة الإيطالية".

وكان الاتصال عبر الإنترنت بمثابة شريان الحياة لنيرينا والجدات الخمس الأخرى التي اعتادت المشاركة في التجربة، كانت طريقة للتواصل ليس فقط للمشاركين الذين يتعلمون مهارة جديدة، ولكن للجدات الذين نقلوا قصصهم وخبراتهم، خاصة مع انعزال الناس في منازلهم.

ويأمل نيكولانتي في جلب الجدات الأخرى، ولكن في الوقت الحالي، إنها مجرد أربعة أجيال فقط، خلال تجربة حديثة في الواحدة صباحًا، كانت نيرينا، والدة نيكولانتي، ونيكولانتي، وابنتها تدرس المعكرونة على الإنترنت معًا.

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