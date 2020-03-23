بعدما شهد قسم طوارئ كورونا في مستشفى رفيق الحريري الجامعية، حدثا هو الأول من نوع في لبنان منذ بدء أزمة الفيروس المستجد.
حيث أجرى الأطباء في دائرة الطب النسائي والولادة في المستشفى عملية ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات في طوارئ الكورونا، بالتعاون مع الطاقم الطبي والتمريضي الخاص بالفيروس، لسيدة لاحظ أفراد طاقم الطب النسائي والتوليد ظهور عوارض كورونا عليها من سعال وبلغم وضيق في التنفس، وزعت منظمة الصحة العالمية – لبنان نشرة توعية للنساء الحوامل.
ودعت النشرة الحوامل إلى المواظبة على غسل أيديهن وتجنّب لمس العين والانف. كما شدّد على ضرورة الابتعاد مسافة آمنة عن الآخرين، والحرص على السعال أو العطس في الكوع المثني أو في منديل. كما أوضحت النشرة أنّه يتعين على الحوامل استشارة الطبيب، في حال المعاناة من الحمى أو السعال أو الصعوبة في التنفس.
وأمس، حرص الأطباء في مستشفى رفيق الحريري على ارتداء ملابس ونظارات واقية، منعاً من الإصابة بالفيروس، وتكللت العملية بولادة طفل بكامل الصحة.
وتعتبر هذه العملية أول تطبيق عملي للبروتوكول الذي وضعته دائرة الطب النسائي والولادة في المستشفى تحسباً لاستقبال حالات ولادة لنساء حوامل مشتبه بإصابتهن أو مصابات بفيروس الكورونا، حماية للطاقم الطبي والتمريضي ولسلامة الأم والمولود.
وقرر الفريق الطبي إيداع المولود في جهاز “الحاضنة” (Couveuse) إلى جانب والدته، حيث تم وضعهما في غرفة العزل داخل المستشفى، وخضوعهما للفحوصات الطبية المقررة، بعد الاشتباه بإصابة الأم بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ولادة أول طفل بقسم طوارئ “كورونا” بالمستشفى الحكومي.. نصائح للحوامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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