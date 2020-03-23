طبيب يبتكر حلًا لإنقاذ مصابي فيروس كورونا

جهود مستمرة يقوم بها العلماء حول العالم على دوام لإنقاذ البشرية من كابوس الفيروس التاجي "كوفيد- 19"، كان أحد الأطباء الكنديين من بين الباحثون عن حلول للتصدي لهذا الفيروس.

قام طبيب كندي بتركيب جهاز تهوية بميكانيكيات تصلح بذلك لعلاج تسعة مرضى بدلًا من واحد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الدكتور" ألين جوتييه" طبيب التخدير في مستشفى" بيرث وسميثز فولز" في أونتاريو حاصل على درجة الدكتوراه في ميكانيكا الجهاز التنفسي، وقد حصل الطبيب على الفكرة بعد مشاهدة مقاطع فيديو YouTube التي أنشأها اثنان من الأطباء في ديترويت في عام 2006.

مع تحذير خبراء الصحة من أن العديد من البلدان - بما في ذلك الولايات المتحدة - ليس لديها ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي لأسوأ السيناريوهات ، يحاول الأطباء اكتشاف كيفية جعل معداتهم الطبية تعمل مع العديد من المرضى.

ويعمل الجهاز على النحو الآتي، أولًا يجب إقران المرضى الذين لديهم حجم وقدرة رئوية متشابهة،ثم ، يتم توصيل خراطيم متعددة بجهاز تنفس واحد بحيث تعمل في عدة أضعاف قوتها العادية.

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وقال الدكتور جوتييه إنه قلق من أن المستشفى قد لا يكون قادرًا على توفير عدد أجهزة التنفس التي يحتاجها السكان المعرضون لخطر كبير.

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