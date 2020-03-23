شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو سألت أجهزة آبل.. هل أنا مُصاب بفيروس كورونا؟ (تحديث جديد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة أبل الامريكية، بتحديث المساعد الصوتي «siri»، لمساعدة المستخدمين في معرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، عن طريق سؤال أجهزة ايفون وابل، بقول «Hey Siri»، هل أنا مصاب بفيروس كورونا، وسيقوم المساعد الصوتي بالرد عليه.

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وذكرت صحيفة CNBC الأمريكية، أن المساعد الصوتي سوف يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يعانون من أعراض الفيروس، مثل الحمى أو السعال الجاف أو ضيق التنفس، وسينصح Siri الأشخاص الذين يقولون إنهم يعانون من أعراض متطرفة أو تهدد الحياة بالتفكير في الاتصال برقم النجدة.

وإذا قال المستخدمون إن أعراضه ليست بالغة الخطورة أو أنها تهدد الحياة، فإن Siri يوجه الأشخاص إلى البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، كما ينصحهم بالاتصال بطبيب إذا أصبحت حالتهم أكثر حدة.

ويشمل التحديث الجديد امداد المستخدمين بتطبيقات جديدة للحماية من فيروس كورونا من على تطبيق APP Store، والتي تساعد في الوقاية من الفيروس.